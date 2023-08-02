Европейские регуляторы неоднократно сообщали Raiffeisen Bank International, что выход из России – это не прихоть, а необходимость. Боссы финучреждения постоянно говорят, что "работают над этим", но до сих пор не озвучили конкретного плана действий.

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Ранее менеджмент банка также жаловался, что на российский рынок приходится больше всего доходов, поэтому выход из России может стать роковым для финучреждения.

Уход из России снова отложили

Как заявил CEO группы RBI Йоханн Штробль в общении с российскими СМИ, 30 сентября больше нельзя считать датой выхода банка из России. Кроме того, следующей даты не приблизительно не сообщают, но "есть вероятность, что это произойдет до конца года".

Я думаю, что мы получим больше информации в течение следующих нескольких недель, по крайней мере, это то, что мы ожидаем,

– сказал Штробль.

Также он сообщил, что банк продвинулся в вопросе продажи российской "дочки", а вот у части spin-off есть много неопределенности.

Ранее стало известно, что власти Австрии и Raiffeisen Bank International надеются на то, что агрессия России против Украины завершится, и банку не придется покидать рынок и терять прибыль, которая после начала полномасштабного вторжения выросла в разы. Вена защищает банк перед США и партнерами, а также надеется сохранить дружеские отношения с Москвой.

Как Raiffeisen помогает россиянам в войне против Украины

В начале полномасштабной войны российский Raiffeisen предложил мобилизованным в псевдореспубликах "ДНР" и "ЛНР" кредитные каникулы. За год войны доход банка в России вырос на 313% и составил 474 миллиона евро.

НАПК внесло Raiffeisen Bank International в список спонсоров войны. По данным ведомства, банк уплатил в бюджет оккупантов 559 миллионов евро налога. Это стоимость примерно 95 ракет "Калибр", которыми враг регулярно обстреливает украинские города.