Подарок на День рождения: SpaceX Илона Маска получил рекордную оценку в сотни миллиардов

SpaceX удалось установить очередной рекорд. Правда, теперь он касается финансов.

Новая вершина SpaceX

SpaceX в рамках тендерного предложения продаст инсайдерские акции по 112 долларов за штуку. Это повысило оценку компании Илона Маска до 210 миллиардов долларов.

Читайте также Qatar Airways получили статус лучшей авиакомпании в мире

Последний раз SpaceX оценивали в декабре. Тогда показатель достиг 180 миллиардов долларов.

Компания Маска решила позволить сотрудникам и инсайдерам продавать акции выше оценки в 200 миллиардов из-за значительного спроса. Вместе с тем условия еще не определены, поэтому размер предложения SpaceX может меняться в зависимости от интересов инсайдеров и покупателей.

Кто впереди

Новая оценка является рекордом для SpaceX. Детищу Маска удалось равняться с некоторыми крупнейшими публичными компаниями мира.

Однако им еще есть куда двигаться. ByteDance Ltd., материнская компания TikTok, имеет оценку в 268 миллиардов долларов. Поэтому, нужно придумать что-то масштабнее успешного запуска самой тяжелой ракеты в мире, чтобы приблизиться к владельцу популярной социальной сети.