Забастовка активно распространяется по стране: что происходит с компанией Starbucks в США

Профсоюз Starbucks заявляет, что его забастовка расширилась до более 30 заведений по всей стране. Последняя остановка работы произошла в одном из кафе в Олбани, штат Нью-Йорк.

Что происходит в отношении компании Starbucks?

Это произошло через несколько дней после того, как избранный мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани призвал бойкотировать сеть, передает 24 Канал со ссылкой на New York Post.

Читайте также Три компании соревнуются за покупку телегиганта Warner Bros: продолжат ли выпуск фильмов

В четверг бариста в Starbucks на Нью-Скотленд-авеню в столице штата объявили забастовку. В частности на севере штата более десятка бариста с плакатами вышли на протест в четверг утром, обвиняя руководство в умышленном затягивании переговоров по контрактам.

По данным Times Union, именно заведение на Нью-Скотленд-авеню стало первым в столичном регионе штата, который присоединился к забастовке. По состоянию на пятницу забастовка распространилась на заведения примерно в 25 городах США – в частности в Кливленде, Мемфисе и Спрингфилде (Миссури).

Профсоюз заявляет, что в забастовках приняли участие по меньшей мере 1 000 работников.

Мы четко и последовательно говорим, что нужно бариста для успеха: больше зарплаты на руки, лучшие графики, решение юридических вопросов. Предоставьте нам НОВЫЕ предложения, которые учитывают эти вопросы, и мы сможем завершить заключение контракта. Пока этого не произойдет – вы увидите нас и наших союзников на пикетах,

– говорят в профсоюзе.

Заметьте! В Starbucks заявляют, что забастовка вызвала лишь минимальные неудобства для компании.

Организация бариста началась во время пандемии. В августе 2021 года группа работников Starbucks основала Starbucks Workers United в Буффало, штат Нью-Йорк.

По словам профсоюза, с тех пор она охватила более 640 кофеен и представляет более 14 000 работников в около 45 штатах. Starbucks, которая имеет около 10 000 компанийских заведений в США, заявляет, что около 5% ее магазинов являются профсоюзными.

С 2021 года около 121 заведение проголосовало против создания профсоюза. За последние четыре года почти 200 магазинов проводили остановки работы общей продолжительностью более 450 дней.

Ранее в этом году Starbucks и профсоюз согласились привлечь посредника для разрешения спора по замороженным переговорам. Профсоюз обвиняет руководство в увольнении работников, которые участвовали в организации профсоюза, и в закрытии заведений, где продолжались активные кампании.

Обратите внимание! Говард Шульц, бывший генеральный директор, заявлял, что работникам Starbucks нет необходимости в профсоюзе, поскольку компания уже предлагает достаточные льготы и зарплаты.

Как мэр Нью-Йорка отреагировал на ситуацию?

Новый мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани поддержал забастовку сотрудников Starbucks. Об этом говорится в его сообщении в "Х".

Работники Starbucks по всей стране проводят забастовку против несправедливых трудовых практик, борясь за справедливый контракт. Пока работники бастуют, я не буду покупать ничего в Starbucks и прошу вас присоединиться к нам,

– написал мэр города.

Важно! Он подчеркнул: вместе можно послать мощный сигнал: нет контракта – нет кофе.

Что еще известно о Starbucks?