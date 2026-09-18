Nestle будет защищаться: компания отреагировала на похищение бизнеса в России

Российские власти передали бизнес швейцарской компании Nestle под временное управление, лишив компанию возможности самостоятельно контролировать свои активы в стране. Теперь производитель продуктов питания анализирует ситуацию и решает, какие меры он может принять для защиты своих прав.

Что заявили в Nestle

Nestle подчеркнула, что рассматривает все доступные варианты дальнейших действий после решения Кремля конфисковать ее бизнес в России, как следует из заявления компании.

Производитель кофе Nescafe и шоколада KitKat в настоящее время оценивает ситуацию и определяет дальнейшие шаги. При этом Nestle не уточнила, какие именно юридические или иные механизмы планирует использовать для защиты своего бизнеса.

Nestle обязуется принять все необходимые меры для защиты своих прав и обеспечения бесперебойной деятельности компании в интересах всех заинтересованных сторон, в частности своих сотрудников,

– говорится в заявлении компании.

Какой бизнес Nestle остается в России

Nestle работает на российском рынке с 1990-х годов. В настоящее время у компании там шесть производственных предприятий, выпускающих, в частности, кофе, продукцию для домашних животных и детское питание.

В 2021 году, по последним опубликованным данным, оборот Nestle в России составил около 2 миллиардов швейцарских франков, или примерно 2,4 миллиарда долларов.

На российских предприятиях компании тогда работали около 7 000 человек. Российский бизнес обеспечивал около 2 % общего объема продаж Nestle. В то же время после сокращения деятельности компании в стране его вклад в общие продажи уменьшился примерно до 1 %, по оценкам аналитиков.

После начала полномасштабной войны Nestlé существенно ограничила свою деятельность в России:

С 2022 года компания приостановила подавляющую часть продаж, импорта и экспорта товаров, не относящихся к категории жизненно необходимых.

Также Nestle прекратила рекламную деятельность и капитальные инвестиции в стране.

Несмотря на это, компания не прекратила работу полностью и продолжила производство части продукции на российских предприятиях.

В Кремле объяснили, почему активы передали под управление

Одной из причин, по которым российские активы Auchan, Nestlé и других иностранных компаний передали под временное управление, в Кремле назвали страны происхождения их владельцев. Решение Путина таким образом объяснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет российское СМИ "РБК".

Речь идет о европейских компаниях, о компаниях из недружественных стран. И, конечно, одним из факторов, который учитывался при принятии этого решения, было то, что это недружественные страны,

– говорит он.

По словам Пескова, при принятии решения также учитывалось участие этих государств в военных действиях против России. В частности, он упомянул о якобы "нанесении ударов по объектам мирной экономической инфраструктуры".

В то же время пресс-секретарь Путина подчеркнул, что речь сейчас идет именно о введении внешнего управления. По его словам, других решений в отношении этих активов пока не принималось, а их продажа или передача другим владельцам на данном этапе не планируются.

Под контроль также попала Auchan

Nestle стала не единственной большой западной компанией, активы которой Россия передала под временное управление. В том же указе оказались активы французской сети Auchan. Компания пока отказалась комментировать ситуацию, пишет Reuters.

В России продолжают работать около 230 магазинов Auchan, в которых заняты примерно 30 000 сотрудников. Таким образом, решение Кремля затронуло сразу несколько больших западных компаний, которые, несмотря на полномасштабную войну, не покинули российский рынок полностью.