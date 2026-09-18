Що заявили в Nestle

Nestle наголосила, що розглядає всі доступні варіанти подальших дій після рішення Кремля конфіскувати її бізнес в Росії, як відомо із заяви компанії.

Виробник кави Nescafe та шоколаду KitKat наразі оцінює ситуацію та визначає подальші кроки. При цьому Nestle не уточнила, які саме юридичні чи інші механізми планує використати для захисту свого бізнесу.

Nestle зобов'язується вжити всіх необхідних заходів для захисту своїх прав та забезпечення безперебійної діяльності компанії в інтересах усіх зацікавлених сторін, зокрема своїх співробітників,

– йдеться в заяві компанії.

Який бізнес Nestle залишається в Росії

Nestle працює на російському ринку з 1990-х років. Наразі компанія має там шість виробничих підприємств, які випускають, зокрема, каву, продукцію для домашніх тварин та дитяче харчування.

У 2021 році, за останній рік, щодо якого в наведених даних оприлюднено відповідні показники, оборот Nestle в Росії становив близько 2 мільярдів швейцарських франків, або приблизно 2,4 мільярди доларів.

На російських підприємствах компанії тоді працювали близько 7 000 людей. Російський бізнес забезпечував близько 2% загального обсягу продажів Nestle. Водночас після скорочення діяльності компанії в країні його внесок у загальні продажі зменшився приблизно до 1%, за оцінками аналітиків.

Після початку повномасштабної війни Nestle суттєво обмежила свою діяльність у Росії:

З 2022 року компанія призупинила переважну більшість продажів, імпорту та експорту товарів, які не належать до категорії життєво необхідних.

Також Nestle припинила рекламну активність та капітальні інвестиції в країні.

Попри це, компанія не припинила роботу повністю та продовжила виробництво частини продукції на російських підприємствах.

У Кремлі пояснили, чому активи передали під управління

Однією з причин, через які російські активи Auchan, Nestlé та інших іноземних компаній передали під тимчасове управління, у Кремлі назвали країни походження їхніх власників. Рішення Путіна таким чином пояснив його прессекретар Дмитро Пєсков, пише росЗМІ "РБК".

Йдеться про європейські компанії, про компанії з недружніх країн. І, звичайно, одним із чинників, який враховувався під час ухвалення цього рішення, було те, що це недружні країни,

– каже він.

За словами Пєскова, під час ухвалення рішення також враховувалася участь цих держав у воєнних діях проти Росії. Зокрема, він згадав про нібито "завдання ударів по об'єктах мирної економічної інфраструктури".

Водночас прессекретар Путіна наголосив, що наразі йдеться саме про запровадження зовнішнього управління. За його словами, інших рішень щодо цих активів поки не ухвалювали, а їхній продаж або передача іншим власникам на цьому етапі не плануються.

Під контроль також потрапив Auchan

Nestle стала не єдиною великою західною компанією, активи якої Росія передала під тимчасове управління. У тому ж указі опинилися активи французької мережі Auchan. Компанія наразі відмовилася коментувати ситуацію, пише Reuters.

У Росії продовжують працювати близько 230 магазинів Auchan, у яких зайняті приблизно 30 000 працівників. Таким чином, рішення Кремля зачепило одразу кілька великих західних бізнесів, які попри повномасштабну війну не залишили російський ринок повністю.



