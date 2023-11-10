Война в Нагорном Карабахе: почему Россия может остаться без коньяка

Российские СМИ сообщили о нехватке сырья для производства коньяка. К этому времени 70% необходимого дистиллята поставлялось из Армении.

Дефицит сырья

Изменения в отношениях между Россией и Арменией привели к ухудшению ситуации со снабжением дистиллята, необходимого для производства коньяка. До этого, Армения являлась поставщиком 70% сырья.

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Есть дефицит, причем серьезный. До сих пор основным поставщиком коньячного дистиллята была Армения, но сейчас поставка сырья из республики в Россию сократилась,

– утверждают участники рынка.

Во избежание возможной нехватки продукции коньяка Российский "Союзконьяк" решил предложить властям упростить процесс ввоза сырья из Грузии.

Что повлияло на отношения между Арменией и Россией

Война в Нагорном Карабахе привела к охлаждению отношений между Арменией и Россией. Напомним, конфликт завершился победой Азербайджана, в результате чего непризнанная армянская республика прекратила свое существование, а контроль над регионом полностью перешел под управление Азербайджана.

Поиск альтернативных поставок

Текущая ситуация предполагает жесткий контроль за сырьем из Грузии. Руководство "Союзконьяка" указывает на то, что ранее грузинское сырье ввозилось в Россию под видом продукции из Армении и Казахстана, которые являлись основными поставщиками коньячного дистиллята.

В настоящее время письмо с предложением об упрощении экспорта продукции из Грузии было отправлено в Министерство Финансов России.

Мнение экспертов

Упрощение поставок из Грузии может и не решить проблему дефицита сырья. Зависимость России от импортного дистиллята для коньяка в любом случае сохранится.