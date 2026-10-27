ФЛП вместо работников и миллиардная контрабанда: правительство намерено наказать теневой бизнес

В Украине существуют серьезные проблемы, связанные с использованием физических лиц-предпринимателей вместо наемных работников, уклонением от уплаты налогов и контрабандой под видом гуманитарной помощи. Правительство планирует сосредоточиться на детенизации этих сфер и рассчитывает на более активную работу правоохранительных органов.

Какие схемы оказались в центре внимания

Сектор теневой экономики в Украине остается значительным. В то же время даже полное выведение этих средств из тени не позволило бы полностью покрыть потребности государства. Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, пишет "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что для нормальной работы бизнеса необходимы одинаковые правила игры. Следующим шагом после обеспечения равных условий должна стать детенизация экономики. Премьер обозначил несколько направлений, где, по его словам, существуют серьезные проблемы. Среди них:

Использование ФЛП вместо наемных работников. Речь идет о практике, когда предприятия привлекают физических лиц-предпринимателей вместо оформления трудовых отношений. Скрутки НДС. Это нелегальные схемы уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость, при которых искусственно формируется налоговый кредит с помощью бестоварных или подмененных операций. Рынок электронных сигарет. Этот сектор также требует внимания со стороны государства. Контрабанда под видом гуманитарной помощи. По словам Корецкого, масштабы таких схем достигли миллиардов гривен.

Правительство рассматривает эти направления как часть более широкой работы по выводу экономики из тени и пресечению деятельности бизнеса, уклоняющегося от уплаты налогов.

Каких действий ожидают от БЭБ и правоохранительных органов

Корецкий сообщил, что правительство уже обсуждало возможные шаги с представителями Бюро экономической безопасности, правоохранительных органов, парламента и правительственными чиновниками.

Есть очень конкретные, четкие шаги, которые можно предпринять. Институционально БЭБ имеет все возможности для того, чтобы принимать меры и действовать. Да, я понимаю, не хватает людей, но этот процесс был всегда. Был, есть и будет. И порой нужно, даже осознавая, что это правильные действия, несмотря на какие-то бюрократические несостыковки, браться и действовать. И наказывать этот черный бизнес, который не платит налоги,

– заявил премьер.

Он признал, что направлений для работы много, однако пока правительство решило сосредоточиться на самых важных проблемах.

Напомним, что среди топ-схем теневого бизнеса – зарплаты "в конвертах". В 2025 году они могли обойтись государству в 237–262 миллиарда гривен.

Вторая по масштабу проблема – нарушения на таможне, контрабанда и коррупция на границе. Из-за этих схем бюджет, по расчетам экспертов, недополучает 110–125 миллиардов гривен ежегодно.