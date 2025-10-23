Новые правила для бизнеса: правительство будет контролировать продажу алкоголя и табака

В Украине утвердили новый порядок создания и ведения реестра сайтов, которые имеют лицензию на онлайн-продажу подакцизных товаров.

Правительство изменило условия регистрации

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов, информирует 24 Канал. В ведомстве объяснили, что цель инициативы – усилить контроль за электронной торговлей алкоголем и табачными изделиями, и, конечно, – сделать рынок более прозрачным.

Что изменится?

Отныне в государственный реестр будут вносить веб-сайты легальных продавцов пива, алкогольных и слабоалкогольных напитков, табачных изделий, электронных сигарет, жидкостей для вейпов и устройств для потребления табака без сгорания.

Как отметили в Минфине, внедрение реестра должно:

защитить потребителей от контрафактной и нелегальной продукции;

создать равные условия для легального бизнеса;

усилить государственный контроль в сфере электронной торговли подакцизными товарами.

Кто будет иметь доступ к реестру?

Реестр будет открытым для общественности. Проверить, является ли интернет-магазин официальным продавцом алкоголя или табачных изделий, можно будет на сайте Государственной налоговой службы.

При этом ведомство также будет отвечать за обновление информации, в частности данные лицензиаты будут подавать через Электронный кабинет плательщика.

Справочно. Нормативный акт принят во исполнение Закона №3817-IX "О государственном регулировании производства и оборота спирта, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего", который вступил в силу летом 2024 года.

Рынок табака работает в тени?