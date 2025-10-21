Детали дела

По данным прокуратуры, подозреваемые занимались оптовой торговлей табачными изделиями и получили продукцию от швейцарской компании-производителя с двухнедельной отсрочкой платежа. Гарантом уплаты выступал коммерческий банк, подробнее рассказывает 24 Канал.

В 2024 году товар, имевший статус залогового имущества банка, не был оплачен. Часть суммы банк покрыл средствами компании, а более 128 миллионов гривен оплатил из собственных ресурсов, понеся убытки.

Что грозит мужчинам?

Лиц подозревают в присвоении чужого имущества по части 5 статьи 191 Уголовного Кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы, конфискацию имущества и запрет занимать определенные должности или заниматься деятельностью до трех лет.

Заметим, что следствие продолжается. Досудебное расследование проводит следственное управление полиции Киева при поддержке Управления противодействия киберпреступности Департамента киберполиции НПУ.

Акцизный налог в Украине: аккутально о главном