Деталі справи

За даними прокуратури, підозрювані займалися оптовою торгівлею тютюновими виробами та отримали продукцію від швейцарської компанії-виробника з двотижневою відстрочкою платежу. Гарантом сплати виступав комерційний банк, детальніше розповідає 24 Канал.

У 2024 році товар, що мав статус заставного майна банку, не було оплачено. Частину суми банк покрив коштами компанії, а понад 128 мільйонів гривень сплатив зі власних ресурсів, зазнавши збитків.

Що загрожує чоловікам?

Осіб підозрюють у привласненні чужого майна за частиною 5 статті 191 Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі, конфіскацію майна та заборону обіймати певні посади чи займатися діяльністю до трьох років.

Зауважимо, що слідство триває. Досудове розслідування проводить слідче управління поліції Києва за підтримки Управління протидії кіберзлочинам Департаменту кіберполіції НПУ.

