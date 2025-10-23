Правительство изменило условия регистрации
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов, информирует 24 Канал. В ведомстве объяснили, что цель инициативы – усилить контроль за электронной торговлей алкоголем и табачными изделиями, и, конечно, – сделать рынок более прозрачным.
Что изменится?
Отныне в государственный реестр будут вносить веб-сайты легальных продавцов пива, алкогольных и слабоалкогольных напитков, табачных изделий, электронных сигарет, жидкостей для вейпов и устройств для потребления табака без сгорания.
Как отметили в Минфине, внедрение реестра должно:
- защитить потребителей от контрафактной и нелегальной продукции;
- создать равные условия для легального бизнеса;
- усилить государственный контроль в сфере электронной торговли подакцизными товарами.
Кто будет иметь доступ к реестру?
Реестр будет открытым для общественности. Проверить, является ли интернет-магазин официальным продавцом алкоголя или табачных изделий, можно будет на сайте Государственной налоговой службы.
При этом ведомство также будет отвечать за обновление информации, в частности данные лицензиаты будут подавать через Электронный кабинет плательщика.
Справочно. Нормативный акт принят во исполнение Закона №3817-IX "О государственном регулировании производства и оборота спирта, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего", который вступил в силу летом 2024 года.
Рынок табака работает в тени?
К слову, полноценный запуск системы eАкциз перенесен на 1 ноября 2026 года.
Председатель парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев сообщил, что после кратковременного спада теневой рынок табачной продукции снова растет.