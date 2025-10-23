Уряд змінив умови реєстрації

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів, інформує 24 Канал. У відомстві пояснили, що мета ініціативи – посилити контроль за електронною торгівлею алкоголем та тютюновими виробами, і, звісно, – зробити ринок більш прозорим.

Що зміниться?

Відтепер до державного реєстру вноситимуть вебсайти легальних продавців пива, алкогольних і слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин для вейпів і пристроїв для споживання тютюну без згоряння.

Як зазначили у Мінфіні, впровадження реєстру має:

захистити споживачів від контрафактної та нелегальної продукції;

створити рівні умови для легального бізнесу;

посилити державний контроль у сфері електронної торгівлі підакцизними товарами.

Хто матиме доступ до реєстру?

Реєстр буде відкритим для громадськості. Перевірити, чи є інтернет-магазин офіційним продавцем алкоголю чи тютюнових виробів, можна буде на сайті Державної податкової служби.

При цьому відомство також відповідатиме за оновлення інформації, зокрема дані ліцензіати подаватимуть через Електронний кабінет платника.

Довідково. Нормативний акт ухвалено на виконання Закону №3817-IX "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального", який набув чинності влітку 2024 року.

