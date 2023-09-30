Штраф до 2 миллионов гривен: за что могут серьезно наказывать азартный бизнес
Источник:Укрінформ
Со 2 октября вступают в силу новые правила рекламирования азартных игр. Регулятор пообещал внимательно следить за их соблюдением.
Штрафы за нарушение рекламы азартных игр
Уже совсем скоро Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) будет особенно тщательно контролировать соблюдение законов по рекламированию азартных игр. Как сообщила и. директора департамента надзора и контроля учреждения Екатерина Бердникова, именно об этих изменениях говорят обновленные нормы и органы должны оправдать законодательные инициативы.
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Полномочия по осуществлению контроля за соблюдением законодательства в аспекте рекламы азартных игр возложены на КРАИЛ,
– сказала Бердникова.
В частности, изменения в законе устранили все разногласия по контролирующим органам в этой сфере рекламы. Контролировать соблюдение закона рекламы в сфере гемблинга теперь будет исключительно КРАИЛ.
Бердникова призвала всех участников этого рынка открытого и конструктивного диалога, чтобы можно было учесть интересы всех игроков.
Еще один важный аспект состоит в том, что теперь мы как орган контроля можем применять штраф за нарушение законодательства о рекламе азартных игр в размере 300 минимальных заработных плат на 1 января года, в котором применяются санкции. В настоящее время это более 2 миллионов гривен,
– отметила Бердникова.
Она также подчеркнула, что штраф будут взимать как с производителя, так и с распространителя рекламы. Вместе с тем в КРАИЛ не хотят становиться карательным органом, а скорее предпочитают эффективное сотрудничество.