Штрафы за нарушение рекламы азартных игр

Уже совсем скоро Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) будет особенно тщательно контролировать соблюдение законов по рекламированию азартных игр. Как сообщила и. директора департамента надзора и контроля учреждения Екатерина Бердникова, именно об этих изменениях говорят обновленные нормы и органы должны оправдать законодательные инициативы.

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Полномочия по осуществлению контроля за соблюдением законодательства в аспекте рекламы азартных игр возложены на КРАИЛ,

– сказала Бердникова.

В частности, изменения в законе устранили все разногласия по контролирующим органам в этой сфере рекламы. Контролировать соблюдение закона рекламы в сфере гемблинга теперь будет исключительно КРАИЛ.

Бердникова призвала всех участников этого рынка открытого и конструктивного диалога, чтобы можно было учесть интересы всех игроков.

Еще один важный аспект состоит в том, что теперь мы как орган контроля можем применять штраф за нарушение законодательства о рекламе азартных игр в размере 300 минимальных заработных плат на 1 января года, в котором применяются санкции. В настоящее время это более 2 миллионов гривен,

– отметила Бердникова.

Она также подчеркнула, что штраф будут взимать как с производителя, так и с распространителя рекламы. Вместе с тем в КРАИЛ не хотят становиться карательным органом, а скорее предпочитают эффективное сотрудничество.