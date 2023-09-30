Штрафи за порушення реклами азартних ігор

Вже зовсім скоро Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) буде особливо ретельно контролювати дотримання законів щодо рекламування азартних ігор. Як повідомила в.о. директора департаменту нагляду та контролю установи Катерина Берднікова, саме про ці зміни кажуть оновлені норми, і органи повинні виправдати законодавчі ініціативи.

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Повноваження щодо здійснення контролю за дотриманням законодавства в аспекті реклами азартних ігор покладено на КРАІЛ,

– сказала Берднікова.

Зокрема, зміни в законі усунули усі розбіжності щодо контролюючих органів у цій сфері реклами. Контролювати дотримання закону реклами у сфері гемблінгу тепер буде виключно КРАІЛ.

Берднікова закликала усіх учасників цього ринку до відкритого та конструктивного діалогу, аби можна було врахувати інтереси усіх гравців.

Ще один важливий аспект полягає в тому, що відтепер ми як орган контролю можемо застосовувати штраф за порушення законодавства про рекламу азартних ігор у розмірі 300 мінімальних заробітних плат на 1 січня року, в якому застосовуються санкції. На цей час це понад 2 мільйони гривень,

– зазначила Берднікова.

Вона також наголосила, що штраф будуть стягувати як з виробника, так і з розповсюджувача реклами. Разом з тим у КРАІЛ не хочуть ставати каральним органом, а радше надають перевагу ефективній співпраці.