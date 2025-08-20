Украинские предприниматели продолжают активно пользоваться государственной программой льготного кредитования "Доступные кредиты 5-7-9%". С начала года бизнес получил 17,6 тысяч кредитов на сумму 52,8 миллиарда гривен.

Предпринимателей активно кредитуют?

Только за последнюю неделю предприниматели привлекли 363 займа на 710 миллионов гривен, сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, передает 24 Канал.

Больше всего кредитов направили на развитие перерабатывающей промышленности (14,9 миллиардов гривен), инвестиционные проекты (13,8 миллиардов гривен), а также на поддержку бизнеса в зонах высокого военного риска (12,4 миллиарда гривен).

С начала действия программы в феврале 2020 года компании уже привлекли более 122 тысяч кредитов на сумму около 419 миллиардов гривен. Более 87 тысяч из них – на 329 миллиардов гривен – выдано уже за время полномасштабной войны.

Действие льготной ставки продлено?

Правительство также продлило действие льготной ставки 1% годовых для предпринимателей в зонах боевых действий и высокого риска: теперь она будет действовать в течение первых 5 лет кредитования, после чего ставка составит 5%.

К таким территориям отнесено большинство районов Донецкой, Запорожья и Херсонщины, а также отдельные общины Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областей.

Что нужно знать о программе?