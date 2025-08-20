Бизнес в зонах риска получит кредиты под 1% на более долгий срок – правительство продлило льготу
- Украинские предприниматели получили 17,6 тысяч кредитов на сумму 52,8 миллиардов гривен в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%".
- Правительство продлило действие льготной ставки 1% для бизнеса в зонах боевых действий на первые 5 лет кредитования.
Украинские предприниматели продолжают активно пользоваться государственной программой льготного кредитования "Доступные кредиты 5-7-9%". С начала года бизнес получил 17,6 тысяч кредитов на сумму 52,8 миллиарда гривен.
Предпринимателей активно кредитуют?
Только за последнюю неделю предприниматели привлекли 363 займа на 710 миллионов гривен, сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, передает 24 Канал.
Больше всего кредитов направили на развитие перерабатывающей промышленности (14,9 миллиардов гривен), инвестиционные проекты (13,8 миллиардов гривен), а также на поддержку бизнеса в зонах высокого военного риска (12,4 миллиарда гривен).
С начала действия программы в феврале 2020 года компании уже привлекли более 122 тысяч кредитов на сумму около 419 миллиардов гривен. Более 87 тысяч из них – на 329 миллиардов гривен – выдано уже за время полномасштабной войны.
Действие льготной ставки продлено?
Правительство также продлило действие льготной ставки 1% годовых для предпринимателей в зонах боевых действий и высокого риска: теперь она будет действовать в течение первых 5 лет кредитования, после чего ставка составит 5%.
К таким территориям отнесено большинство районов Донецкой, Запорожья и Херсонщины, а также отдельные общины Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областей.
Что нужно знать о программе?
- Программу льготного кредитования бизнеса правительство Украины запустило в феврале 2020 года.
- Ее цель – поддержать малый и средний бизнес, обеспечить доступ к дешевым финансовым ресурсам для развития производства, модернизации и сохранения рабочих мест.
- После начала полномасштабной войны в 2022 году программа фактически стала одним из ключевых инструментов выживания бизнеса, особенно в регионах, пострадавших от боевых действий. С тех пор правительство расширило направления финансирования: появились кредиты для предприятий в зонах высокого военного риска, инвестиционные кредиты под 1% годовых и тому подобное.