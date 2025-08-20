Бізнес у зонах ризику отримає кредити під 1% на довший термін – уряд подовжив пільгу
- Українські підприємці отримали 17,6 тисяч кредитів на суму 52,8 мільярди гривень у рамках програми "Доступні кредити 5−7−9%".
- Уряд продовжив дію пільгової ставки 1% для бізнесу в зонах бойових дій на перші 5 років кредитування.
Українські підприємці продовжують активно користуватися державною програмою пільгового кредитування "Доступні кредити 5−7−9%". Від початку року бізнес отримав 17,6 тисяч кредитів на суму 52,8 мільярди гривень.
Піприємців активно кредитують?
Лише за останній тиждень підприємці залучили 363 позики на 710 мільйонів гривень, повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, передає 24 Канал.
Найбільше кредитів спрямували на розвиток переробної промисловості (14,9 мільярдів гривень), інвестиційні проєкти (13,8 мільярдів гривень), а також на підтримку бізнесу у зонах високого воєнного ризику (12,4 мільярди гривень).
З початку дії програми у лютому 2020 року компанії вже залучили понад 122 тисяч кредитів на суму близько 419 мільярдів гривень. Понад 87 тисяч із них – на 329 мільярдів гривень – видано уже за час повномасштабної війни.
Дію пільгової ставки продовжено?
Уряд також продовжив дію пільгової ставки 1% річних для підприємців у зонах бойових дій та високого ризику: тепер вона діятиме впродовж перших 5 років кредитування, після чого ставка становитиме 5%.
До таких територій віднесено більшість районів Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини, а також окремі громади Дніпропетровської, Київської, Миколаївської, Одеської, Сумської та Харківської областей.
Що треба знати про програму?
- Програму пільгового кредитування бізнесу уряд України запустив у лютому 2020 року.
- Її мета – підтримати малий і середній бізнес, забезпечити доступ до дешевих фінансових ресурсів для розвитку виробництва, модернізації та збереження робочих місць.
- Після початку повномасштабної війни в 2022 році програма фактично стала одним із ключових інструментів виживання бізнесу, особливо в регіонах, які постраждали від бойових дій. З того часу уряд розширив напрями фінансування: з'явилися кредити для підприємств у зонах високого воєнного ризику, інвестиційні кредити під 1% річних тощо.