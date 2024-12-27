Сколько украинцев имеют кредиты, и как выросли суммы заимствований

Вопрос, брать ли кредиты в банках, остается для украинцев актуальным и неоднозначным. Согласно исследованию "Предрождественские настроения украинцев в 2024 году", которое провела компания Postmen, лишь 17% украинцев в этом году увеличили объемы своих кредитов.

Кредиты и займы: как изменилась ситуация в 2024 году

Исследование базируется на онлайн-опросе 1241 респондента из украинской интернет-аудитории, которое проводилось в декабре, информирует 24 Канал со ссылкой на NV.

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"17% украинцев в этом году увеличили объемы своих кредитов", – говорится в сообщении.

В то же время 6% опрошенных удалось сократить размер своих долгов.

У 18% респондентов финансовая ситуация осталась без изменений - они продолжают выплачивать кредиты в том же объеме, что и раньше.

Наибольшую долю составляют те, кто совсем не имеет кредитов или займов - это 59% опрошенных. Этот показатель остался неизменным по сравнению с прошлым годом.

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Сокращение доходов и рост расходов

Согласно другим данным опроса, более половины украинцев столкнулись с сокращением доходов в 2024 году. В то же время 73% респондентов отметили, что их расходы значительно выросли.

Обратите внимание. Еще одна важная тенденция - более трети опрошенных указали на отсутствие сбережений. Это подчеркивает сложность финансовой ситуации для многих украинцев, что, вероятно, влияет на решение об использовании кредитов.