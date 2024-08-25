Криптовалюты Дурова после ареста "полетели" вниз: какой обвал зафиксировали
25 августа 2024, 15:40Читати новину українською
Арест российского миллиардера Павла Дурова наделал немало сенсаций. Это негативно отразилось и на его криптовалютах.
"Крипта" Дурова летит вниз
На биржах зафиксировали падение криптомонет Telegram TON и NOT. Стоимость этих цифровых активов начали лететь вниз после ареста основателя мессенджера Павла Дурова во Франции.
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За что арестовали Дурова и что ему грозит
Поскольку мессенджер Telegram не имеет модерации, Дурову могут инкриминировать все преступления, которые осуществлялись с его помощью. Речь может идти о:
- терроризме;
- торговля наркотиками;
- соучастии в мошенничестве;
- отмывании денег;
- педофильском контенте.
Поскольку Дуров имеет французское гражданство, то предстанет перед местным судом как француз. Ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет.