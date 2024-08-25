Криптовалюти Дурова після арешту "полетіли" вниз: який обвал зафіксували
25 серпня 2024, 15:39Читать новость на русском
Арешт російського мільярдера Павла Дурова наробив чимало сенсацій. Це негативно відобразилося і на його криптовалютах.
"Крипта" Дурова летить донизу
На біржах зафіксували падіння криптомонет Telegram TON та NOT. Вартість цих цифрових активів почали летіти донизу після арешту засновника месенджера Павла Дурова у Франції.
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За що заарештували Дурова і що йому загрожує
Оскільки месенджер Telegram не має модерації, Дурову можуть інкримінувати усі злочини, які здійснювалися з його допомогою. Мова може йти про:
- тероризм;
- торгівля наркотиками;
- співучасть у шахрайстві;
- відмивання грошей;
- педофільський контент.
Оскільки Дуров має французьке громадянство, то постане перед місцевим судом як француз. Йому загрожує позбавлення волі на термін до 20 років.