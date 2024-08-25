"Крипта" Дурова летить донизу

На біржах зафіксували падіння криптомонет Telegram TON та NOT. Вартість цих цифрових активів почали летіти донизу після арешту засновника месенджера Павла Дурова у Франції.

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За що заарештували Дурова і що йому загрожує

Оскільки месенджер Telegram не має модерації, Дурову можуть інкримінувати усі злочини, які здійснювалися з його допомогою. Мова може йти про:

тероризм;

торгівля наркотиками;

співучасть у шахрайстві;

відмивання грошей;

педофільський контент.

Оскільки Дуров має французьке громадянство, то постане перед місцевим судом як француз. Йому загрожує позбавлення волі на термін до 20 років.