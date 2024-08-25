"Крипта" Дурова летит вниз

На биржах зафиксировали падение криптомонет Telegram TON и NOT. Стоимость этих цифровых активов начали лететь вниз после ареста основателя мессенджера Павла Дурова во Франции.

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За что арестовали Дурова и что ему грозит

Поскольку мессенджер Telegram не имеет модерации, Дурову могут инкриминировать все преступления, которые осуществлялись с его помощью. Речь может идти о:

терроризме;

торговля наркотиками;

соучастии в мошенничестве;

отмывании денег;

педофильском контенте.

Поскольку Дуров имеет французское гражданство, то предстанет перед местным судом как француз. Ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет.