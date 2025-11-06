Кризис накрыл бизнес: большинство компаний России переходят в "режим выживания"

В России углубляется экономический кризис, из-за чего страдает бизнес. Большинство предприятий отвечает на кризис сокращением расходов.

Что известно о кризисе бизнеса в России?

В 2025 году главными проблемами для бизнеса стали неплатежи контрагентов, падение спроса и нехватка средств, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

38,9% предприятий заявили о задержках платежей со стороны партнеров – против 25% годом ранее. Снижение спроса на продукцию и услуги фиксируют 34% компаний, а недостаток оборотных средств – 32,4%. Также возросли логистические трудности. Большинство предприятий отвечает на кризис сокращением расходов:

Меры по "оптимизации" принимают 68% компаний, преимущественно уменьшая административные расходы (80%) и расходы на услуги (37%).

Еще 15% сократили инвестиционные программы, откладывая любые планы расширения.

В целом бизнес называет ситуацию "сложной и тревожной".

Вместо развития российские компании сосредотачиваются на выживании и сохранении финансовой устойчивости. Рост доли неплатежей – с 25% до 38,9% – свидетельствует о локальной рецессии в корпоративном секторе, которая в перспективе перерастет в системный кризис,

– пишут в разведке.

Какие проблемы в экономике и промышленности?