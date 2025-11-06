Кризис накрыл бизнес: большинство компаний России переходят в "режим выживания"
- В 2025 году российские компании сталкиваются с проблемами неплатежей, падением спроса и нехваткой оборотных средств.
- Большинство предприятий принимают меры оптимизации, уменьшая административные расходы, сокращая инвестиционные программы и откладывая планы расширения.
В России углубляется экономический кризис, из-за чего страдает бизнес. Большинство предприятий отвечает на кризис сокращением расходов.
Что известно о кризисе бизнеса в России?
В 2025 году главными проблемами для бизнеса стали неплатежи контрагентов, падение спроса и нехватка средств, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.
Смотрите также Хватаются за последнюю соломинку: какая серьезная проблема возникла в России
38,9% предприятий заявили о задержках платежей со стороны партнеров – против 25% годом ранее. Снижение спроса на продукцию и услуги фиксируют 34% компаний, а недостаток оборотных средств – 32,4%. Также возросли логистические трудности. Большинство предприятий отвечает на кризис сокращением расходов:
- Меры по "оптимизации" принимают 68% компаний, преимущественно уменьшая административные расходы (80%) и расходы на услуги (37%).
- Еще 15% сократили инвестиционные программы, откладывая любые планы расширения.
В целом бизнес называет ситуацию "сложной и тревожной".
Вместо развития российские компании сосредотачиваются на выживании и сохранении финансовой устойчивости. Рост доли неплатежей – с 25% до 38,9% – свидетельствует о локальной рецессии в корпоративном секторе, которая в перспективе перерастет в системный кризис,
– пишут в разведке.
Какие проблемы в экономике и промышленности?
Прибыль предприятий России за восемь месяцев 2025 года сократилась на 8,3 %, а доля проблемных заемщиков среди юридических лиц достигла 23 %. Угольная отрасль, "Почта России", "Норникель", "Газпром" и "РЖД" несут значительные финансовые потери, что свидетельствует об упадке экономики России.
Россия повышает ставку НДС до 22%, что выведет ее в ТОП-20 стран с наибольшим уровнем этого налога. Минфин России ожидает собрать 1,4 триллиона рублей дополнительных налогов, но может недополучить 600 миллиардов рублей из-за уменьшения других доходов.
Санкции США против "Роснефти" и "Лукойла", а также украинские удары по нефтяному сектору снижают доходы России от экспорта нефти. Льготное кредитование для предприятий оборонной отрасли создает значительные долги, что приводит к стагфляции, угрожая экономике России коллапсом.