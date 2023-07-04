Зарабатывали по 14 миллионов в день: кто вошел в список самых богатых людей мира

Прошлый год стал для многих миллиардеров более чем успешным. Им удалось увеличить свои доходы на десятки миллиардов, благодаря чему они выросли до просто космических сумм.

В рейтинге миллиардеров все осталось практически без изменений. Единственное, что отметили аналитики – рост доходов самых успешных людей в мире. В частности, показатели впервые показали столь высокую динамику после пандемии COVID-19.

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Маск снова первый, Цукерберг и Арно отстают

В первой половине 2023 года 500 самых богатых людей мира сумели увеличить свое состояние на 852 миллиарда долларов. То есть, за последние шесть месяцев эти миллиардеры в среднем зарабатывали по 14 миллионов долларов в день.

На первом месте рейтинга оказался основной владелец Tesla, SpaceX и Twitter Илон Маск. Ему удалось увеличить свое состояние на 96,6 миллиарда долларов, и теперь оно составляет 234 миллиарда.

Правила игры в современном бизнес-мире быстро меняются. Сегодня как никогда важно заботиться о балансе работы и отдыха, чтобы иметь силы и вдохновение покорять новые бизнес-вершины. Илегко поможет с этим. С понедельника по пятницу будь на связи даже в пути посредством беспроводного подключения телефона. А в выходные смело трогайся с семьей на открытие новых мест, благодаря Off-Road режиму. И это далеко не все…

Далее расположился владелец Meta Platforms Марк Цукерберг, состояние которого сейчас составляет 104 миллиарда долларов. В 2023 году он заработал 58,9 миллиарда.

Закрывает тройку лидеров французский миллиардер Бернар Арно, которому принадлежит LVMH. Из-за падения акций и спроса на роскошь ему удалось заработать 38,2 миллиарда долларов. Сейчас у него есть 200 миллиардов долларов, поэтому Маску удалось хорошо обогнать того, кто раньше возглавлял рейтинг.

На первые позиции в рейтинге также вышли: