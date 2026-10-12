Кому на самом деле принадлежит "Пузата Хата": что известно о владельцах популярной сети

"Пузата Хата" – одна из самых известных украинских сетей ресторанов с традиционной кухней и недорогими обедами. Ее часто связывают с братьями-бизнесменами Константиновскими, однако публичные заявления одного из них и данные о юридических лицах показывают, что история собственности сложнее.

Кто создал "Пузатую Хату" и при чем здесь братья Константиновские

Сеть "Пузата Хата" начала работу в 2003 году. Ее концепция предусматривала заведения с украинской кухней, домашними блюдами и форматом самообслуживания. Впоследствии бренд расширил свое присутствие в больших городах Украины, а ресторанный бизнес дополнили доставка еды и производственная инфраструктура.

Интересно! В публикациях об украинском ресторанном бизнесе сеть часто связывают с братьями Вячеславом и Александром Константиновскими. Они известны своей предпринимательской деятельностью и работой над ресторанными проектами. В то же время называть их бесспорными владельцами "Пузатой Хаты" некорректно без уточнения обстоятельств.

В интервью "Громадскому радио" в 2016 году Вячеслав Константиновский прямо заявил, что они с братом не владели сетью. По его словам, они разрабатывали концепцию "Пузатой Хаты", но не были инвесторами и не руководили компанией, которая развивала этот бренд. Он также пояснял, что их деятельность в ресторанной сфере включала менеджмент и разработку концепций для заведений.

Таким образом, важно различать авторство концепции ресторана, управление заведениями и юридическое владение бизнесом. Сам факт участия предпринимателей в разработке концепции не означает, что им принадлежат торговая марка или все рестораны сети.

Какие компании связаны с сетью и что известно о ее владельцах

Установить владельца всей сети только по названию одного юридического лица непросто. В открытых реестрах фигурируют компании, связанные с ресторанной деятельностью под брендом "Пузата Хата", а их юридический статус и состав учредителей могут различаться.

В частности, ООО "ПУЗАТА ХАТА" с кодом ЕГРПОУ 33636438 имеет статус прекратившего существование юридического лица. По данным открытого реестра, среди его учредителей были Владислав Гулий с долей 59%, ООО "Динаприс" с долей 21% и ООО "ТМ-МСК" с долей 20%. Эти данные касаются именно указанного юридического лица и сами по себе не доказывают, кому принадлежит бренд сегодня.

Обратите внимание! Другая компания, ООО "Оперком", также работала в сфере ресторанного бизнеса и фигурирует в реестрах в связи с заведениями "Пузата Хата". В то же время она также имеет статус прекратившего существование юридического лица. Поэтому ее прежнюю структуру собственности не следует автоматически считать актуальной структурой собственности всей сети.

Имеющиеся открытые данные позволяют проследить историю отдельных компаний и их учредителей, но не дают достаточных оснований безоговорочно назвать одно физическое лицо конечным владельцем всех ресторанов и прав на торговую марку. Для окончательного вывода необходимо проверить актуальные регистрационные данные операционных компаний и владельца торговой марки.

В то же время сама сеть продолжает работать. На корпоративной странице "Пузатой Хаты" в LinkedIn указано, что у нее есть рестораны в больших городах Украины и собственные производственные комплексы. Это свидетельствует о том, что прекращение деятельности отдельных юридических лиц не означает автоматического прекращения деятельности бренда.

Важно! Таким образом, "Пузатую Хату" часто связывают с братьями Константиновскими из-за их участия в разработке ресторанной концепции. Однако Вячеслав Константиновский публично отрицал, что они владели сетью, а данные о юридических лицах не дают оснований без дополнительной проверки назвать актуального конечного владельца всего бизнеса.

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