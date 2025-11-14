Безопасная покупка авто в Украине: что нужно знать

Покупка авто требует знания определенных нюансов, в частности технических и юридических. Рассказываем, как выбрать авто и оформить его по закону.

Покупка подержанного авто: на что надо обратить внимание?

Сегодня подержанную технику можно приобрести как непосредственно у бывшего владельца, так и в автосалонах, сообщает 24 Канал со ссылкой на UAportal.

Есть несколько правил, которых необходимо придерживаться, чтобы провести сделку с максимальной выгодой:

Изучите марку машины и ее нюансы

Соберите как можно больше информации об автомобиле, который вы выбрали – типичные недостатки, слабые места, стоимость запчастей и ремонтных работ. Стоит составить список всех слабых мест и посетить сайты объявлений, чтобы собрать данные о похожих авто.

Также важно заранее определить минимальную и максимальную сумму, которую вы готовы заплатить за транспортное средство.

Изучите историю автомобиля

Обязательно тщательно изучите и проверьте все документы на автомобиль. Проверьте машину в онлайн по регистрационному знаку, СТС, ПТС, VIN, номер кузова или шасси.

Автомобиль может находиться в поиске, под арестом или под залогом. Даже наличие дубликата ПТС на относительно новую машину должно насторожить. Вполне вероятно, что машину взяли в кредит и оригинал хранится в банке.

Осмотрите кузов

Некоторые дефекты можно увидеть невооруженным глазом: небольшие вмятины, сколы, царапины, ржавчину, отличие оттенков. Если смотреть под острым углом, проще увидеть шпаклевку или грунтовку.

Выявить скрытые дефекты ЛКП поможет толщиномер. Следует обратить внимание на стыки между деталями кузова и состояние соединительных болтов.

Проверьте двигатель

Под капотом должно быть сухо. Однако очищенный до блеска моторный отсек – плохой показатель. Так часто пытаются скрыть протечки масла. При осмотре следует проверить шланги на наличие трещин и разрывов. Нестабильная работа двигателя, посторонние звуки, сизый или черный дым из выхлопной трубы – это причина для серьезной уступки в цене или для отказа от покупки.

Первый автомобиль: новый или подержанный?

Вопрос выбора между новой машиной "из салона" и подержанным авто особенно актуален, когда покупается автомобиль для начинающего водителя.

Новое авто – проще процедура покупки и гарантии относительно адекватности машины, но за более высокую цену. Подержанная машина – экономия средств и возможность получить авто высшего класса, но с целым набором рисков и явно меньшим ресурсом.

Решение в конечном итоге зависит от приоритетов потребителя, бюджета и готовности к компромиссам.

Когда нужен договор купли – продажи на авто?

Согласно действующему законодательству Украины, для перерегистрации автомобиля почти всегда нужен договор купли-продажи, передает 24 Канал со ссылкой на главный сервисный центр МВД.

Договор купли-продажи – это соглашение между продавцом и покупателем, где третьей стороной выступает лицензированная торговая организация. Когда необходимо оформлять договор:

Легковые автомобили: обязателен при второй и последующих продажах в текущем году.

Грузовые единицы: нужен уже при первой продаже в текущем году.

Обратите внимание! Если покупатель не перерегистрировал авто, все штрафы и ответственность за ДТП остаются на предыдущем владельце.

Что известно об оформлении, страховку и растаможку авто в Украине?