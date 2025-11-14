Безпечна купівля авто в Україні: що треба знати

Купівля авто потребує знання певних нюансів, зокрема технічних та юридичних. Розповідаємо, як обрати авто та оформити його за законом.

Купівля вживаного авто: на що треба звернути увагу?

Сьогодні вживану техніку можна придбати як безпосередньо у колишнього власника, так і в автосалонах, повідомляє 24 Канал з посиланням на UAportal.

Є кілька правил, яких необхідно дотримуватись, щоб провести угоду з максимальною вигодою:

Вивчіть марку машини та її нюанси

Зберіть якомога більше інформації про автомобіль, який ви обрали – типові недоліки, слабкі місця, вартість запчастин та ремонтних робіт. Варто скласти список всіх слабких місць та відвідати сайти оголошень, щоб зібрати дані про схожі авто.

Також важливо заздалегідь визначити мінімальну та максимальну суму, яку ви готові заплатити за транспортний засіб.

Вивчіть історію автомобіля

Обов'язково ретельно вивчіть та перевірте всі документи на автомобіль. Перевірте машину в онлайн за реєстраційним знаком, СТС, ПТЗ, VIN, номер кузова або шасі.

Автомобіль може перебувати у пошуку, під арештом чи під заставою. Навіть наявність дубліката ПТЗ на відносно нову машину має насторожити. Цілком імовірно, що машину взяли в кредит і оригінал зберігається у банку.

Огляньте кузов

Деякі дефекти можна побачити неозброєним оком: невеликі вм'ятини, сколи, подряпини, іржу, відмінність відтінків. Якщо дивитися під гострим кутом, простіше побачити шпаклівку чи ґрунтовку.

Виявити приховані дефекти ЛКП допоможе товщиномір. Слід звернути увагу на стики між деталями кузова та стан сполучних болтів.

Перевірте двигун

Під капотом має бути сухо. Однак очищений до блиску моторний відсік – поганий показник. Так часто намагаються приховати протікання мастила. При огляді слід перевірити шланги на наявність тріщин і розривів. Нестабільна робота двигуна, сторонні звуки, сизий або чорний дим із вихлопної труби – це причина для серйозної поступки в ціні або для відмови від покупки.

Перший автомобіль: новий чи вживаний?

Питання вибору між новою машиною "з салону" і вживаним авто особливо актуально, коли купується автомобіль для водія-початківця.

Нове авто – простіша процедура покупки і гарантії щодо адекватності машини, але за вищу ціну. Вживана машина – економія коштів і можливість отримати авто вищого класу, але з цілим набором ризиків і явно меншим ресурсом.

Рішення зрештою залежить від пріоритетів споживача, бюджету і готовності до компромісів.

Коли потрібен договір купівлі – продажу на авто?

Згідно з чинним законодавством України, для перереєстрації автомобіля майже завжди потрібен договір купівлі-продажу, передає 24 Канал з посиланням на головний сервісний центр МВС.

Договір купівлі-продажу – це угода між продавцем і покупцем, де третьою стороною виступає ліцензована торговельна організація. Коли необхідно оформляти договір:

Легкові автомобілі: обов'язковий при другому та наступних продажах у поточному році.​

Вантажні одиниці: потрібен вже при першому продажу в поточному році.​

Зауважте! Якщо покупець не перереєстрував авто, всі штрафи та відповідальність за ДТП залишаються на попередньому власнику.

Що відомо про оформлення, страховку й розмитнення авто в Україні?