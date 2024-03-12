Французскому миллиардеру могут отказать в покупке lifecell – что настораживает АМКУ

Компания DVL Telecom готова инвестировать деньги в приобретение оператора мобильной связи lifecell. Однако из-за регулятора сделка находится на грани срыва.

Сделки о покупке lifecell может не состояться

Антимонопольный комитет готов отказать французской DVL Telecom в приобретении мобильного оператора "Лайфселл". Эта компания входит в группу NJJ и принадлежит французскому миллиардеру Ксавье Ньелю.

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Регулятор считает, что сначала надо проверить контроль lifecell и Turkcell (материнская компания) лицом, на которое были наложены санкции. Вероятно, речь идет о Михаиле Фридмане, которому ранее принадлежала доля мобильного оператора.

При рассмотрении заявлений о приобретении компанией DVL Telecom контроля над группой "Лайфселл" возникла необходимость проверки отношений контроля участников концентрации, в частности группы "Лайфселл" и группы Turkcell, с лицом, к которому применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) решением Совета национальной безопасности и обороны Украины,

– сообщили в АМКУ.

Кроме того, ведомство готово запретить сделки по контролю DVL Telecom над ООО "Лайфселл", ООО "Глобал Билги" и ООО "Укртауэр" (группа lifecell). По мнению регулятора, в руках компании может оказаться большая концентрация игроков на рынке.

В АМКУ сообщили, что уже начали рассмотрение о концентрации в виде покупки DVL Telecom украинских компаний. Отмечается, что 7 марта 2024 года АМКУ разрешил DVL Telecom Ксавье Ньеля купить украинского оператора приобрести компанию "Датагруп-Volia".