lifecell может заплатить гигантский штраф из-за неготовности к блэкауту: сколько времени дали

Мобильный оператор lifecell оказался под угрозой штрафа. У компании крайне мало времени, чтобы исправить ситуацию.

Национальная комиссия государственного регулирования в сфере электронных коммуникаций (НКЕК) может оштрафовать мобильного оператора lifecell. Компанию обвинили в том, что она не готова к блекаутам.

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Какое нарушение совершил оператор lifecell

Как сообщили в НКЭК, комиссия выяснила, что мобильный оператор lifecell не подготовил сети в Ровенской области к трехсуточному блекауту. Соответственно, при отключении многие абоненты и критически важные объекты останутся без мобильной связи.

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Проверка показала, что в случае блекаута менее 50% критически важных объектов с необходимого минимума будут обеспечены связью от lifecell. Регулятор дал компании 20 дней на то, чтобы устранить проблемы и выполнить предписание по результатам проверки.

Если компания не успеет выполнить требования комиссии, то подвергнется штрафным санкциям. Точная сумма наказания пока не уточняется.

Нацкомиссия продолжает внеплановые проверки мобильных операторов по поводу выполнения требований СНБО.