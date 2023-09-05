Національна комісія державного регулювання у сферах електронних комунікацій (НКЕК) може оштрафувати мобільного оператора lifecell. Компанію звинуватили у тому, що вона не готова до блекаутів.

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Яке порушення зробив оператор lifecell

Як повідомили у НКЕК, комісія з'ясувала, що мобільний оператор lifecell не підготував мережі у Рівненській області до тридобового блекауту. Відповідно, під час відключення багато абонентів та критично важливі об'єкти залишаться без мобільного зв'язку.

Важливо! Російські окупанти продовжать атакувати енергетичну інфраструктуру України. Відключень світла варто очікувати за будь-якого розвитку подій, підприємців та споживачів також просять підготуватися до тривалої відсутності світла.

Перевірка показала, що у разі блекауту менш ніж 50% критично важливих об’єктів з необхідного мінімуму будуть забезпечені зв'язком від lifecell. Регулятор дав компанії 20 днів на те, щоб усунути проблеми та виконати припис, який наданий за результатами перевірки.

Якщо компанія не встигне виконати вимоги комісії, то підпаде під штрафні санкції. Точна сума покарання наразі не уточнюється.

Нацкомісія продовжує позапланові перевірки мобільних операторів на предмет виконання вимог РНБО.