Счет ФЛП могут заморозить: что нужно знать о трех лимитах в 2026 году

ФЛП нуждаются в том, чтобы просто следить за годовым лимитом дохода, чтобы избежать проблем с банком. Финансовое учреждение также обращает внимание на обороты, характер операций и то, насколько они соответствуют обычной деятельности ФЛП.

Первый уровень: сколько ФЛП может заработать за год

Самый известный для предпринимателей показатель – годовой лимит дохода ФЛП. Он зависит от группы единого налога, пишет YANKIV.

В 2026 году максимальный доход составляет:

ФЛП 1-й группы – 1 444 049 гривен в год;

ФЛП 2-й группы – 7 211 598 гривен;

ФЛП 3-й группы – 10 091 049 гривен.

Если просто разделить эти суммы на 12 месяцев, получим приблизительные ориентиры в 120 тысяч, 600 тысяч и 840 тысяч гривен соответственно. Но это не означает, что предприниматель должен ежемесячно получать примерно одинаковую сумму. Важно не превысить годовой лимит.

В то же время для банка резкое изменение оборотов может выглядеть нетипично. Например, если ФЛП несколько месяцев получал около 100 тысяч гривен, а затем через счет внезапно прошел миллион, банк может попросить объяснить происхождение средств даже без нарушения годового лимита.

Второй уровень: суммы, которые банк может провести автоматически

Отдельно существуют банковские правила, связанные с меморандумом, к которому присоединились большие банки. Особое внимание уделяется, в частности, новым предпринимателям, а также ФЛП, которые длительное время не проводили операций, а затем резко увеличили обороты.

С 14 августа 2026 года установлены следующие пороги для автоматического проведения переводов:

Для ФЛП 1 группы – до 600 тысяч гривен в месяц; для ФЛП 2–3 групп – до 3 миллионов гривен; для юридических лиц – до 5 миллионов гривен.

Однако с 14 ноября эти пределы должны измениться. Для ФЛП 1-й группы порог составит 400 тысяч гривен, для 2-й и 3-й групп – 1 миллион гривен, а для юридических лиц – 2 миллиона гривен.

Важно, что превышение такого показателя само по себе не означает автоматическую блокировку счета. Речь идет о пределе, после которого операцию могут дополнительно проверить и провести в ручном режиме.

В такой ситуации банк может попросить предпринимателя предоставить документы, подтверждающие источник средств и назначение платежа.

Третий уровень: банк оценивает привычное поведение ФЛП

Есть и третий показатель, который не выглядит как конкретная сумма в тарифах или налоговых правилах. Банк оценивает, насколько операции предпринимателя соответствуют его обычному финансовому поведению.

Например, предприниматель, который работает уже несколько лет, постепенно увеличивает обороты и регулярно платит налоги, имеет определенную историю операций. В то же время у нового ФЛП такой истории еще нет. Поэтому значительный оборот уже в первые месяцы работы может привлечь внимание банка даже при условии, что деятельность является вполне законной.

Подобная ситуация может возникнуть со "спящими" ФЛП, которые долгое время не проводили операций, а затем внезапно возобновили активность. Дополнительные вопросы могут возникать и в отношении счетов с нетипично большими оборотами или операциями, имеющими признаки транзитного использования.

Как ФЛП подготовиться к проверке

Чтобы в случае вопросов со стороны банка быстро подтвердить реальность хозяйственной операции, предпринимателю следует хранить документы, объясняющие большие платежи. В частности, это могут быть:

договоры с клиентами и партнерами;

счета и акты;

накладные;

налоговые декларации;

другие документы, подтверждающие реальность хозяйственной деятельности.

То есть для ФЛП в 2026 году важно следить не только за тем, не превышает ли он свой годовой налоговый лимит. Не менее важно, чтобы движение средств на счете соответствовало характеру бизнеса, а большие или необычные операции можно было документально объяснить.