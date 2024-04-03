Люксовые бренды Swatch Group, Prada и Fendi массово закрывают магазины в России

Люксовые мировые бренды, которые с начала полномасштабной войны в Украине приостановили свою деятельность на территории России, начали избавляться от магазинов в России. Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на отчетность компаний и участников рынка.

Люксовые бренды закрывают магазины в России

Скорее всего на решение компаний закрыть магазины на территории России повлиял запрет ЕС на экспорт в Россию предметов роскоши дороже 300 евро, который действует уже два года.

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Магазины Prada

О закрытии 3 магазинов в Москве, говорится в отчете Prada. Там также отмечается, что на начало 2024 года у бренда в России осталось только 6 точек продаж.

Магазины Fendi

Fendi также отказалась от аренды 3 помещений в Москве. Сейчас у компании все еще действует контракт на аренду бутика в ЦУМе, однако в компании планируют разорвать его с 1 августа 2024 года.

Магазины Swatch Group

Также в конце 2023 года Swatch Group куда входят такие бренды как: Breguet, Harry Winston, Omega и Rado разорвала договоры аренды 15 своих магазинов в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. Согласно отчетности, у компании осталось 13 точек в России.