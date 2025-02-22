В каких странах и городах живет больше всего бизнесменов

В мире существует несколько центров бизнес-активности, где сосредоточено наибольшее количество предпринимателей и миллиардеров. Сейчас наиболее привлекательными странами для ведения бизнеса являются США, Китай и Индия.

Страны с наибольшим количеством бизнесменов

При этом, хотя США остаются мировым лидером по количеству бизнесменов, Китай и Индия быстро догоняют, создавая новые возможности для предпринимателей. Нью-Йорк, Лондон и Шанхай – являются глобальными бизнес-центрами, привлекающими инвесторов и стартапы со всего мира. Подробнее в материале 24 Канала.

Смотрите также Тысячи специалистов могут уехать из Украины в 2025: что происходит с IT-сферой и какие прогнозы

США является традиционным центром предпринимательства благодаря стабильной экономике, развитому финансовому сектору и благоприятным условиям для инвестирования.

В стране работает больше всего технологических компаний и стартапов, таких как Apple, Amazon, Tesla, что создает благоприятную среду для инновационного бизнеса. Кроме того, венчурные фонды и доступ к большому капиталу позволяют предпринимателям быстро масштабировать идеи.

Китай имеет огромный внутренний рынок и стремительно растущую экономику, что привлекает как местных, так и международных инвесторов.

Шанхай и Пекин являются центрами предпринимательской деятельности, где развивается технологический сектор, электронная коммерция и производство. Правительство поддерживает предпринимательство с помощью специальных экономических зон, упрощенных процедур регистрации бизнеса и налоговых льгот.

Индия демонстрирует значительное развитие в сфере цифровых технологий и электронной коммерции. В стране активно развиваются финансовые услуги и ИТ-сектор, что делает ее привлекательной для стартапов и иностранных инвесторов.

Доступность квалифицированной рабочей силы и стремительная цифровизация способствуют росту предпринимательской активности.

Великобритания остается важным финансовым центром Европы, а Лондон привлекает стартапы, финансовые компании и крупные корпорации.

Гибкое законодательство, развитый банковский сектор и поддержка инновационного бизнеса делают страну привлекательной для предпринимателей со всего мира.

Германия является центром европейских технологических стартапов, в частности Берлин активно развивается как хаб для молодых предпринимателей. Страна предлагает доступ к квалифицированной рабочей силе, высокое качество жизни и мощную инфраструктуру, что способствует развитию бизнеса.

Где живет больше всего миллионеров

По состоянию на 2024 год, количество долларовых миллионеров в мире достигло рекордных показателей. Согласно отчету консалтинговой компании Capgemini, количество людей с ликвидными активами более 1 миллиона долларов выросло на 5,1% и составляет примерно 22,8 миллиона человек. Совокупное богатство этих людей увеличилось на 4,7%, достигнув рекордных 86,8 триллиона долларов США.

Лидером по количеству миллионеров остаются США , где проживает около 22 миллионов таких лиц, что составляет 38% от общего количества миллионеров в мире.

, где проживает около таких лиц, что составляет 38% от общего количества миллионеров в мире. На втором месте - Китай с более 6 миллионами миллионеров , что составляет примерно 0,4% от его населения.

, что составляет примерно 0,4% от его населения. Франция занимает третью позицию с 2,9 миллионами миллионеров, что составляет 4,2% от ее населения.

Внимание. Прогнозы на ближайшие годы свидетельствуют о дальнейшем росте количества миллионеров в большинстве стран. В частности, к 2028 году ожидается, что в США их количество возрастет до 25,43 миллиона, во Франции – до 3,32 миллиона, в Японии – до 3,63 миллиона, а в Австралии – до 2,33 миллиона. Германия и Канада также прогнозируют увеличение до 3,23 и 2,40 миллиона соответственно.

Города с наибольшим количеством бизнесменов

Нью-Йорк – это глобальный финансовый центр, где базируются тысячи стартапов и крупнейшие мировые корпорации. Город обеспечивает доступ к капиталу, международным рынкам и финансовым услугам, что делает его привлекательным для предпринимателей всех уровней.

Лондон остается европейским центром финансов и бизнеса, где размещаются главные офисы международных компаний. Гибкое налоговое законодательство и развитая банковская система способствуют росту предпринимательства.

Шанхай – это китайский мегаполис, который быстро развивается как глобальный бизнес-центр. Здесь работают крупнейшие мировые корпорации и стартапы, которые получают государственную поддержку и доступ к большому рынку.

Токио является важным центром высокотехнологичного бизнеса и финансовых услуг. Японская экономика известна своей стабильностью, а технологический сектор постоянно привлекает инвестиции и поддерживает инновационные проекты.

Сингапур считается азиатским бизнес-хабом благодаря низким налогам, развитой инфраструктуре и благоприятной среде для стартапов. Город-государство активно привлекает международных инвесторов, предлагая финансовые стимулы для предпринимателей.