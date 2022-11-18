Не бросайтесь на заморское, – Лукашенко "поблагодарил Бога" за выход McDonald's из Беларуси

Недавно стало известно, что McDonald's полностью выходит из Беларуси, а местная компания перезапустит сеть под российским брендом "Вкусно и точка". Новость не смог не прокомментировать самопровозглашенный президент страны Лукашенко – уже традиционно речь диктатора получилась одиозной.

Так, прихвостню Путина не понравилось, что белорусская молодежь начала "ахать" и "охать" из-за закрытия сети оригинального американского бренда, ведь, по его словам, белорусы сами способны "разрезать булочку и впихнуть туда кусок мяса". Бизнес 24 передает детали речи сумасшедшего.

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Лукашенко одиозно прокомментировал выход McDonald's из Беларуси

Лукашенко заявил, что всегда призывал белорусов потреблять "свое" и "не бросаться на заморское". Диктатор объяснил, что напоминает об этом на фоне выхода американской McDonald's из Беларуси.

Множество людей начали "ахать" и "охать", мол: "ах, McDonald's уходит". Слава тебе Господи, что хоть уходит! Но только место McDonald's, где работают наши люди, специалисты, где потребляется наш товар, должны занять белорусы, никто другой,

– высказался Лукашенко.

При этом, диктатор не учел, что новые заведения будут работать по франшизе, то есть по "стандартам" российской сети "Вкусно и точка". Очевидно, для него Россия и Беларусь уже давно стали одной страной, а белорусы и россияне – "одним народом".

Вместе с тем, Лукашенко убежден, что Беларусь способна делать то же, что и McDonald's, и даже лучше: "У нас что, булочку пополам не могут разрезать и впихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картошки и салат? Господи, кто это потребляет, не знаю", – подытожил диктатор.

Комментарий Лукашенко касательно выхода McDonald's с белорусского рынка: смотрите видео

Напомним, что о выходе McDonald's из Беларуси стало известно 11 ноября. Заведениями бренда в стране будет управлять местная компания "КСБ Виктори Рестораны" на франчайзинговых договоренностях с российским "Вкусно и точка".

К слову, в Беларуси с фасадов ресторанов уже начали убирать вывески оригинального американского бренда, чтобы сменить их на российские.

В Беларуси начали убирать вывески из ресторанов McDonald's: смотрите видео