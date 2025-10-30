"Лукойл" продает международные активы компании, которую основал соратник Путина
- "Лукойл" продает свои международные активы швейцарской компании Gunvor из-за новых санкций США.
- Gunvor, основанная соратником Путина Геннадием Тимченко, избежала санкций, продав свою долю до аннексии Крыма.
Швейцарская трейдинговая компания Gunvor станет покупателем международных активов российского нефтяного гиганта "Лукойл", который попал под новые санкции США.
Об этом говорится в заявлении "Лукойла", опубликованном 30 октября, передает 24 Канал. В сообщении указано, что ключевые условия сделки уже согласованы, однако ее финансовые параметры не раскрываются.
Заметьте. Объектом продажи станет LUKOIL International GmbH – структура, владеющая всеми зарубежными активами компании.
Как пояснили в "Лукойле", решение о продаже связано с введением "ограничительных мер отдельными государствами" против компании и ее дочерних предприятий.
Кто покупает "Лукойл"?
Gunvor, которую в 2000 году основали бизнесмен Торбьерн Торнквист и приближенный к Владимиру Путину олигарх Геннадий Тимченко, долгое время была одним из главных экспортеров российской нефти. После аннексии Крыма в 2014 году Тимченко продал свою долю в компании Торнквисту, чтобы избежать попадания Gunvor под санкции.
Новость о продаже активов появилась через неделю после того, как США ввели санкции против "Лукойла" и "Роснефти", а также 34 их дочерних структур. Американский Минфин предупредил, что иностранным контрагентам, которые не прекратят сотрудничество с этими компаниями в течение месяца, могут грозить вторичные санкции.
Сразу после этого "Лукойл" объявил о намерении продать свои зарубежные активы, чтобы минимизировать последствия ограничений.
Что надо знать о "Лукойле"?
"Лукойл" является наиболее международно диверсифицированным среди российских нефтяных компаний. Его подразделение Lukoil International, штаб-квартира которого расположена в Вене, управляет более 100 дочерними компаниями примерно в 50 странах мира, по данным профиля подразделения в LinkedIn.
Апстрим-бизнес "Лукойл" включает миноритарные доли в проектах в Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Египте, ОАЭ и ряде африканских стран. При этом эти активы обеспечивают лишь около 5% общей добычи сырой нефти компании.
Компания также владеет сетью из более 5 300 АЗС в 20 странах, включая США, а также нефтеперерабатывающими заводами в Европе.