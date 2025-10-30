"Лукойл" продає міжнародні активи компанії, яку заснував соратник Путіна
- "Лукойл" продає свої міжнародні активи швейцарській компанії Gunvor через нові санкції США.
- Gunvor, заснована соратником Путіна Геннадієм Тимченком, уникнула санкцій, продавши свою частку до анексії Криму.
Швейцарська трейдингова компанія Gunvor стане покупцем міжнародних активів російського нафтового гіганта "Лукойл", який потрапив під нові санкції США.
Про це йдеться у заяві "Лукойлу", опублікованій 30 жовтня, передає 24 Канал. У повідомленні зазначено, що ключові умови угоди вже узгоджено, однак її фінансові параметри не розкриваються.
Зауважте. Об'єктом продажу стане LUKOIL International GmbH – структура, що володіє всіма закордонними активами компанії.
Як пояснили у "Лукойлі", рішення про продаж пов'язане із запровадженням "обмежувальних заходів окремими державами" проти компанії та її дочірніх підприємств.
Хто купує "Лукойл"?
Gunvor, яку у 2000 році заснували бізнесмен Торбйорн Торнквіст і наближений до Володимира Путіна олігарх Геннадій Тимченко, тривалий час була одним із головних експортерів російської нафти. Після анексії Криму у 2014 році Тимченко продав свою частку в компанії Торнквісту, щоб уникнути потрапляння Gunvor під санкції.
Новина про продаж активів з'явилася через тиждень після того, як США ввели санкції проти "Лукойлу" та "Роснафти", а також 34 їхніх дочірніх структур. Американський Мінфін попередив, що іноземним контрагентам, які не припинять співпрацю з цими компаніями протягом місяця, можуть загрожувати вторинні санкції.
Відразу після цього "Лукойл" оголосив про намір продати свої закордонні активи, щоб мінімізувати наслідки обмежень.
Що треба знати про "Лукойл"?
"Лукойл" є найбільш міжнародно диверсифікованим серед російських нафтових компаній. Його підрозділ Lukoil International, штаб-квартира якого розташована у Відні, керує понад 100 дочірніми компаніями приблизно у 50 країнах світу, за даними профілю підрозділу в LinkedIn.
Апстрім-бізнес "Лукойл" включає міноритарні частки у проєктах у Казахстані, Узбекистані, Азербайджані, Єгипті, ОАЕ та низці африканських країн. При цьому ці активи забезпечують лише близько 5% загального видобутку сирої нафти компанії.
Компанія також володіє мережею з понад 5 300 АЗС у 20 країнах, включно зі США, а також нафтопереробними заводами у Європі.