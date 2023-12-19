Во Львове открыли уже 8-й McDonald's: где расположен ресторан

Сеть ресторанов McDonald's во Львове расширилась. Компания открыла в городе Льва еще один ресторан.

Открытие нового McDonald's во Львове

Новый ресторан был открыт на улице Зеленая, 147А. Он стал 99-м заведением McDonald's в Украине и вторым во Львове, которое было открыто с начала полномасштабного вторжения.

Интересно Характер, эмоциональный интеллект, знание: какие черты отличают хорошего руководителя

В новом заведении будут работать более 80 человек. Он вмещает 123 гостей внутри и еще 144 на террасе. McDonald's и McDrive будут работать с 7 утра до 22:30. Доставка через McDelivery доступна с 7 утра до 22 вечера.

Сміливість – ознака успішних людей, які не женуться за трендами, а створюють їх. Зі Škoda Kamiq ви відчуєте це повною мірою! Завдяки емоційному дизайну компактний кросовер виділяється із загального потоку машин, а комфортний інтер’єр та продумані функції зроблять пересування міськими джунглями приємною забавою, навіть у понеділок чи в години пік.

По словам заместителя городского головы Львова по гуманитарным вопросам Ирины Кулинич, McDonald's – один из лучших партнеров города, ведь имеет положительные наработки в сфере социальной ответственности.

Компания никогда не выплачивает неофициальную заработную плату работникам и является одним из крупнейших налогоплательщиков. А что больше всего радует, что инвестиция на эту локацию пришла во время войны,

– сообщила чиновник.

Заведение уже открыто для посетителей, поэтому львовян и гостей города приглашают посетить новый McDonald's.