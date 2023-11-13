Львов даст ветеранам до 300 тысяч на собственное дело: кто получит финансирование

Во Львове в течение 2 месяцев принимали заявки от ветеранов и их жен, желающих открыть свое дело. Размер финансовой поддержки может достигать 300 тысяч гривен.

Поддержка бизнеса ветеранов

Львовский городской совет предоставит бизнес-ваучеры для ветеранов и их жен, которые помогут открыть свое дело. В общей сложности фиксирование получат 30 проектов – 19 принадлежит ветеранам, еще 11 – дружинам воинов.

Интересно Бизнес – это еще не все: почему предпринимателям следует создать сильный личный бренд

Победу в отборе одержали следующие бизнес-инициативы:

волонтерское СТО;

ателье;

студия фотосъемки;

кофейня;

пиццерия;

салон красоты;

зоомагазин;

свиноферма;

ветеринарная клиника;

даже реабилитационный центр для ветеранов.

Сміливість – ознака успішних людей, які не женуться за трендами, а створюють їх. Зі Škoda Kamiq ви відчуєте це повною мірою! Завдяки емоційному дизайну компактний кросовер виділяється із загального потоку машин, а комфортний інтер’єр та продумані функції зроблять пересування міськими джунглями приємною забавою, навіть у понеділок чи в години пік.

Львов будет продолжать оказывать ваучерную помощь для малого и среднего бизнеса. Речь идет не только о поддержке ветеранов, но и маркетинг, гранты, развитие, энергообеспечение и т.д. Подробнее ознакомиться с возможностью получить бизнес-ваучеры можно по ссылке.