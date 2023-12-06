Из малообеспеченных – в предприниматели: кому государство предлагает 100 тысяч на собственное дело

Украинское правительство ищет пути помощи малообеспеченным семьям. Один из вариантов – помочь им вырасти до предпринимателей.

До 100 тысяч на собственное дело для малоимущих

Министерство социальной политики решало перезапустить программу кредитования "Рука помощи". Согласно ей, малоимущие могут получить финансирование и начать собственное дело.

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Малообеспеченные участники программы могут получить разовую беспроцентную помощь на свой бизнес. Размер выплаты может достигать 100 тысяч гривен.

Срок кредитования – 3 года. После этого срока в течение 30 календарных дней необходимо будет вернуть предоставленные средства государству. Также возможен возврат средств по частям, график можно согласовать с центром занятости.

Возвращаемая сумма финансовой помощи уменьшается на сумму уплаченных налогов, сборов и ЕСВ,

– отмечают в министерстве.

Также есть условия, когда кредит можно не возвращать:

сумма уплаченных налогов, сборов и ЕСВ больше, чем кредит;

в первый год после получения кредита трудоустроил двух малообеспеченных людей по направлению Центра занятости, и они проработали на своем месте 2 года.

Как получить кредит

Для получения денег на свое дело нужно обратиться в ближайший Центр занятости и представить следующие документы:

заявление о предоставлении кредита;

бизнес-план;

справку о несудимости.

Соответствующая комиссия рассматривает предоставленные документы и принимает решение, о котором заявителя сообщают в письменном виде. Если ответ положительный, заявитель должен открыть ФЛП или создать юридическое лицо в течение 30 календарных дней.