Из малообеспеченных – в предприниматели: кому государство предлагает 100 тысяч на собственное дело
Источник:Министерство социальной политики
Украинское правительство ищет пути помощи малообеспеченным семьям. Один из вариантов – помочь им вырасти до предпринимателей.
До 100 тысяч на собственное дело для малоимущих
Министерство социальной политики решало перезапустить программу кредитования "Рука помощи". Согласно ей, малоимущие могут получить финансирование и начать собственное дело.
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Малообеспеченные участники программы могут получить разовую беспроцентную помощь на свой бизнес. Размер выплаты может достигать 100 тысяч гривен.
Срок кредитования – 3 года. После этого срока в течение 30 календарных дней необходимо будет вернуть предоставленные средства государству. Также возможен возврат средств по частям, график можно согласовать с центром занятости.
Возвращаемая сумма финансовой помощи уменьшается на сумму уплаченных налогов, сборов и ЕСВ,
– отмечают в министерстве.
Также есть условия, когда кредит можно не возвращать:
- сумма уплаченных налогов, сборов и ЕСВ больше, чем кредит;
- в первый год после получения кредита трудоустроил двух малообеспеченных людей по направлению Центра занятости, и они проработали на своем месте 2 года.
Как получить кредит
Для получения денег на свое дело нужно обратиться в ближайший Центр занятости и представить следующие документы:
- заявление о предоставлении кредита;
- бизнес-план;
- справку о несудимости.
Соответствующая комиссия рассматривает предоставленные документы и принимает решение, о котором заявителя сообщают в письменном виде. Если ответ положительный, заявитель должен открыть ФЛП или создать юридическое лицо в течение 30 календарных дней.