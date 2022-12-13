Будут убеждать есть больше шоколада: Mars хочет удвоить продажи в развивающихся странах

Крупнейший в мире производитель сладостей Mars начал кампанию, направленную на то, чтобы убедить потребителей из развивающихся стран есть больше шоколада. Таким образом, компания стремится в течение 5 лет удвоить объемы продаж собственной продукции, в частности в Африке.

Так, Mars намерена приблизить показатель потребления шоколада в развивающихся странах к среднему европейскому показателю в 7 килограммов в год. Сегодня в таких государствах он составляет всего 500 граммов, когда в Кении и Нигерии люди в среднем съедают всего 200 граммов шоколада ежегодно.

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Mars хочет убедить людей потреблять больше шоколада

Как отметил глава отдела глобальных рынков Mars Блас Макивар, количество шоколада, которое потребляет среднестатистический индиец или мексиканец, является в 10 раз меньше, чем в среднем по Европе.

Поэтому компания рассматривает рынки развивающихся стран, как наиболее перспективную возможность роста популярности сладостей, и поставила себе цель удвоить объемы продаж в этих странах в течение следующих 5 лет.

По словам Макивара, до сих пор около трех четвертей роста продаж компании приходилось на убеждение людей есть больше сладостей, а не на захват доли рынка путем конкуренции. Таким образом, Mars уже увеличила собственное присутствие на рынках Мексики, Бразилии, ОАЭ, Египта, Индии, Южной Кореи и других стран.

К слову, стратегия компании также предполагает увеличение рекламных кампаний на около 30% ежегодно. Кроме того, речь идет о разработке продуктов, адаптированных к местным рынкам – в частности, как Snickers с карамелью и беконом в Бразилии или с фисташками, шафраном и миндалем в Индии.

Отметим, что ранее Mars отчиталась о продажах собственной продукции на почти 45 миллиардов долларов по результатам 11 месяцев этого года. При этом, доля развивающихся рынков оценивается всего в около 2,5 миллиарда долларов.

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