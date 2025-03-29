Маск заявил, что продал соцсеть X

Американский миллиардер Илон Маск объявил о продаже своей компании социальных медиа X своему стартапу по разработке искусственного интеллекта xAI.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Смотрите также Илон Маск организовал тайную схему для китайцев, которые хотят купить акции SpaceX

Маск продал соцсеть Х

Согласно договору, соцсеть X оценивается в 33 миллиарда долларов.

Фьючерсы xAI и X взаимосвязаны. Сегодня мы официально делаем шаг, чтобы совместить данные, модели, вычисления, распространения и талант. Эта комбинация раскроет огромный потенциал, объединив передовые возможности искусственного интеллекта и опыт xAI с огромным охватом X,

– написал Маск в заметке на платформе X.

Маск не рассказал о каких-либо немедленных изменениях в X, хотя чат-бот Grok от xAI уже интегрирован в платформу. По его словам, объединенная платформа "обеспечит более умные, более значимые впечатления".

Указывается, что Маск внес ряд изменений в платформу, когда-то известную как Twitter, с тех пор, как он ее приобрел в 2022 году, что заставило некоторых крупных рекламодателей покинуть эту платформу. Он уволил 80 процентов персонала компании, а также изменил систему проверки платформы.