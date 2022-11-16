Илон Маск публично уволил сотрудников Twitter, одного прямо в комментариях в соцсети

Илон Маск уволил инженеров Twitter, публично критикующих его в социальной сети. Один из сотрудников узнал об увольнении из комментария миллиардера под своим постом в Twitter.

Маск уволил работников, которые его критиковали Одного сотрудника Маск уволил в реплаях к его твиту с критикой. Другой узнал об увольнении публично, после того как открыто упрекнул Маску. Оба сотрудника работали в Twitter от 8 до 10 лет.

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Увольнение через Twitter

Инженер Эрик Фронхефер, работавший над приложением Twitter для ОС Android, ретвитнул должность Маска, подчеркнув, что понимание миллиардером технической части приложения Twitter было "неправильным". Миллиардер не замедлил ответить и попросил Фронхефера уточнить, о чем идет речь.

Twitter очень медленный на Android. Что ты сделал, чтобы исправить?

– написал Маск, комментируя сообщение инженера.

После попытки объяснить свои мысли в ряде твитов другой пользователь спросил Фронхефера, почему он не поделился своими отзывами лично. В свою очередь инженер, работавший в Twitter более восьми лет, ответил, что, возможно, начальству также следует "спрашивать частным образом".

Возможно использовать Slack или электронную почту,

– написал Фронхефер.

Публичное увольнение

В реплаях к этому треду Маск написал, что Фронхефер уволен. В ответ инженер ретвитнул эту должность, добавив поздравительный смайлик, который многие сотрудники использовали, когда их увольняли в начале этого месяца, после того как Маск купил соцсеть.

Другой инженер Бен Лейб также был уволен после критики Маска. В Bloomberg отметили, что Лейб проработал в Twitter десять лет и подтвердил изданию свое увольнение.

Он также ретвит пост миллиардера со словами: "Как бывший технический руководитель по инфраструктуре временных шкал в Twitter, я могу с уверенностью сказать, что этот человек понятия не имеет, о чем говорит".