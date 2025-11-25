Российский удар повредил хаб сети супермаркетов Novus: есть ли погибшие

В ночь на 25 ноября Россия массово атаковала Киев, из-за чего был поврежден логистический центр Novus. Среди работников сети есть пострадавшие, им удалось спастись благодаря пребыванию в укрытии.

Что известно об атаке на Novus?

Поврежден хаб Novus – один из самых современных объектов такого типа в Украине, пишет 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Смотрите также Это давление, – военный сказал, с чем связана ночная атака по Украине

Во время атаки погибли четверо водителей поставщиков, прибывших на выгрузку товаров. Еще пять человек получили ранения. Сотрудники Novus, которые находились в укрытии во время атаки, не пострадали.

Известно, что сейчас логистический центр не функционирует, на месте работают соответствующие службы.

Мы оцениваем масштабы убытков, они значительны, но сейчас для нас на первом месте люди. Несмотря на удар, дефицита товаров в магазинах не будет. Мы уже перестраиваем логистические маршруты и работаем над тем, чтобы обеспечить стабильную работу всех объектов сети и в кратчайшие сроки восстановить работу склада,

– говорят в компании.

Поврежденный хаб / фото Андрей Жигайло OBOZ.UA

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Что известно об обстреле Киева?