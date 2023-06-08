Известный онлайн-сервис из США присоединился к тревожному тренду

Онлайн-сервис Reddit сообщил о намерении уволить почти 5% или 90 работников. По данным СМИ, сотрудники компании получили ответное письмо от исполнительного директора Стива Хаффмана.

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Глава Reddit также добавил, что фирма имеет целью уменьшить количество наемных работников к концу 2023 года примерно до 100 человек. Предыдущий план включал 300 человек. Таким образом, Reddit пополнила перечень технологических компаний, решивших уменьшить количество сотрудников.

Что происходит на рынке труда в США

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Напомним, что с начала 2023 года количество уволенных лиц в техсекторе пересекло отметку в 200 тысяч человек. Темпы сокращения штатов работников уже превзошли аналогичный показатель годом ранее.

Массовые увольнения в компании Meta спровоцировали новые проблемы для Марка Цукерберга. Во-первых, в команде начался раскол, а сотрудник техгиганта больше не доверяют миллиардеру и учредителю компании.