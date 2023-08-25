Украинский стартап Mate academy начинает покорять Латинскую Америку

Mate academy начинает активную работу на новом континенте. Первой на очереди экспансии в Латинской Америке стала Бразилия.

Украинский edtech-стартап Mate academy начал новый этап глобализации. Компания расширила свою деятельность на новый континент.

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Выход на бразильский рынок

Mate academy – это стартап, бесплатно обучающий ИТ-профессиям до момента трудоустройства, то есть по схеме Income Share Agreement. Студентов обучают программировать и помогают с трудоустройством. После этого в течение трех лет с момента трудоустройства выпускники школы отчисляют 12% зарплаты на счет компании.

После успешной работы на украинском рынке, компания решила глобализировать свою деятельность. В частности, представительство команды будет теперь работать в Бразилии и будет охватывать Латинскую Америку.

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Мы уже сделали тестовый запуск и заходим в этап активного маркетинга. Также нанимаем там локальную команду, которая будет непосредственно обучать и координировать трудоустройство студентов,

– рассказал Роман Апостол, соучредитель Mate academy.

Сначала бразильским студентам будут доступны технологии Frontend и Full Stack. Все учебные материалы будут доступны на бразильском языке.