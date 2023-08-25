Український edtech-стартап Mate academy почав новий етап глобалізації. Компанія розширила свою діяльність на новий континент.
Читайте також Компанії-фенікси: історії 3 компаній, що після занепаду знову вийшли на ринок
Вихід на бразильський ринок
Mate academy – це стартап, який безплатно навчає ІТ-професіям до моменту працевлаштування, тобто за схемою Income Share Agreement. Студентів навчають програмувати та допомагають із працевлаштуванням. Після цього впродовж 3 років з моменту працевлаштування випускники школи відраховують 12% зарплати на рахунок компанії.
Після успішної роботи на українському ринку компанія вирішила глобалізувати свою діяльність. Зокрема, представництво команди тепер працюватиме у Бразилії та буде охоплювати Латинську Америку.
Наразі ми вже зробили тестовий запуск та заходимо в етап активного маркетингу. Також наймаємо там локальну команду, яка безпосередньо навчатиме і координуватиме працевлаштування студентів,
– розповів Роман Апостол, співзасновник Mate academy.
Спочатку бразильським студентам будуть доступні технології Frontend та Full-stack. Усі навчальні матеріали будуть доступні бразильською мовою.