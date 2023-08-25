Український edtech-стартап Mate academy почав новий етап глобалізації. Компанія розширила свою діяльність на новий континент.

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Вихід на бразильський ринок

Mate academy – це стартап, який безплатно навчає ІТ-професіям до моменту працевлаштування, тобто за схемою Income Share Agreement. Студентів навчають програмувати та допомагають із працевлаштуванням. Після цього впродовж 3 років з моменту працевлаштування випускники школи відраховують 12% зарплати на рахунок компанії.

Після успішної роботи на українському ринку компанія вирішила глобалізувати свою діяльність. Зокрема, представництво команди тепер працюватиме у Бразилії та буде охоплювати Латинську Америку.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список "фішок", які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Наразі ми вже зробили тестовий запуск та заходимо в етап активного маркетингу. Також наймаємо там локальну команду, яка безпосередньо навчатиме і координуватиме працевлаштування студентів,

– розповів Роман Апостол, співзасновник Mate academy.

Спочатку бразильським студентам будуть доступні технології Frontend та Full-stack. Усі навчальні матеріали будуть доступні бразильською мовою.