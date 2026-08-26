MAUDAU массово сокращает штат сотрудников: в компании назвали причину

Российские удары по логистической инфраструктуре продолжают сказываться не только на складах и товарных запасах украинских компаний. Последствия атак уже отражаются и на руководстве предприятий: компаниям приходится пересматривать расходы и менять операционные модели.

Почему MAUDAU сокращает сотрудников

Так, онлайн-маркетплейс MAUDAU, что входит в Fozzy Group, уже приступил к частичной оптимизации штата из-за последствий российских атак на бизнес. Об этом сообщили в компании.

В компании пояснили, что решение связано с необходимостью адаптировать бизнес к новым условиям и сохранить его устойчивость. Это непростой шаг, но сейчас он необходим для продолжения работы компании. Фактически речь идет о сокращении расходов после проблем с логистической инфраструктурой.

Кто уже сообщил о уходе из MAUDAU

О сокращениях стало известно не только из сообщения самой компании. Некоторые сотрудники MAUDAU уже опубликовали информацию о выходе на рынок труда, пишет DEV.

Среди них есть опытные технические специалисты:

Senior QA Engineer Алексей Гребенюк с 7-летним опытом;

Senior Manual QA Леся Смирнова с 5-летним стажем;

Head of Digital Marketing Владислав Мисюк;

Software Engineer Антон Язвинский;

Senior Android Developer Алля Наумов.

Некоторые специалисты прямо сообщили об увольнении, другие лишь отметили, что завершили работу в компании и начали искать новые возможности.

К сожалению, украинская реальность такова, что еще вчера ты планировал, как вы будете проходить пик сезона вместе с MAUDAU, а сегодня уже вынужден искать новую работу,

– написал руководитель отдела цифрового маркетинга Владислав Мисюк.

В то же время в профилях других специалистов MAUDAU также указано, что это их последнее место работы, а сами специалисты уже открыты для новых предложений.

С какими проблемами из-за обстрелов со стороны России сталкиваются другие компании

После ударов России по бизнесу украинские компании сталкиваются с проблемами с поставками и логистикой в целом:

В METRO допускают временную нехватку определенных групп товаров из-за повреждения производственных мощностей, складов и логистических хабов. В "Эпицентре" говорят, что повреждения складской и логистической инфраструктуры могут вызывать временные перебои с поставками и исчезновение из ассортимента отдельных SKU. Компания уже перераспределяет запасы, перестраивает логистику и ищет альтернативных поставщиков. В "Фокстроте" отмечают, что расходы на логистику выросли примерно в 1,5–2 раза.

Многое будет зависеть от дальнейшей ситуации с производителями, поставщиками и транспортной инфраструктурой.