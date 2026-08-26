Чому MAUDAU скорочує працівників

Так, онлайн-маркетплейс MAUDAU, що входить до Fozzy Group, вже розпочав часткову оптимізацію штату через наслідки атак Росії по бізнесу. Про це повідомили в компанії.

У компанії пояснили, що рішення пов'язане з необхідністю адаптувати бізнес до нових умов та зберегти його стійкість. Це непростий крок, але зараз він необхідний для продовження роботи компанії. Фактично йдеться про скорочення витрат після проблем із логістичною інфраструктурою.

Хто вже повідомив про вихід з MAUDAU

Про скорочення стало відомо не лише з повідомлення самої компанії. Деякі працівники MAUDAU вже опублікували інформацію про вихід на ринок праці, пише DEV.

Серед них є досвідчені технічні фахівці:

Senior QA Engineer Олексій Гребенюк із 7 роками досвіду;

Senior Manual QA Леся Смирнова з 5 роками досвіду;

Head of Digital Marketing Владислав Місюк;

Software Engineer Антон Язвінський;

Senior Android Developer Алля Наумов.

Окремі фахівці прямо повідомили про скорочення, інші лише зазначили, що завершили роботу в компанії та почали шукати нові можливості.

На жаль, українська реальність така, що ще вчора ти планував, як ви будете проходити високий сезон разом із MAUDAU, а сьогодні вже змушений шукати нову роботу,

– написав Head of Digital Marketing Владислав Місюк.

Водночас у профілях інших фахівців MAUDAU також зазначене як останнє місце роботи, а самі спеціалісти вже відкриті до нових пропозицій.

Які проблеми через обстріли Росії мають інші компанії

Після ударів Росії по бізнесу українські компанії мають проблеми з поставками та логістикою загалом:

У METRO допускають тимчасову нестачу певних груп товарів через пошкодження виробничих потужностей, складів і логістичних хабів. В "Епіцентрі" кажуть, що пошкодження складської та логістичної інфраструктури можуть спричиняти тимчасові перебої з поставками й зникнення з асортименту окремих SKU. Компанія вже перерозподіляє запаси, перебудовує логістику та шукає альтернативних постачальників. У "Фокстрот" зазначають, що витрати на логістику зросли орієнтовно у 1,5 – 2 рази.

Багато залежатиме від подальшої ситуації з виробниками, постачальниками та транспортною інфраструктурою.



