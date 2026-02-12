McDonald's в Буковеле: как не пропустить открытие в 2026 году

Открытие нового заведения сети на этот раз планируют ближе к горам. Так, в 2026 году McDonald's появится в Буковеле.

Когда и где откроют новый фастфуд?

О том, где появится очередной ресторан McDonald's, говорится на ресурсе "Forbes".

Так, новое заведение планируют открыть вблизи Буковели у 2026 году. Такая локация для нового ресторана – неслучайна. Ожидается, что сеть фастфуда привлечет внимание к курорту еще больше. Ведь фанаты этой кухни будут иметь еще один ресторан, куда смогут зайти даже на отдыхе.

Строительство начали с 20 ноября 2025 года. Расположение – село Поляница, что на Ивано-Франковщине. Новый McDonald's будет одноэтажным и компактным.

Интересно! Такая планировка делает ресторан максимально адаптированным к потребностям курорта. Посетители смогут быстро перекусить в любимой сети и продолжить отдых по программе курорта.

Над реализацией проекта работает ООО "Буковель", бенефициарами которого является семья депутата Игоря Палицы – сын Захар и экс-супруга Оксана.

В то же время отмечается, что "Буковель" по своим полномочиям управляет строительством и контролирует процесс от создания бренда до инфраструктурных решений в регионе.

Кроме того, идею построить McDonald's в Полянице можно связать с наплывом туристов, что наблюдается там в последнее время.

Сколько ресторанов McDonald's есть в Украине?

Всего в Украине открыли 120 фастфудов сети, но 15 из них не работают по соображениям безопасности.

Как пишут ФактыICTV, первое заведение в Украине открылось в Киеве еще 24 мая 1997 года. А за 2024 год украинские McDonald's посетили более 103 миллионов человек.

Что известно о работе популярных бизнесов в Украине?

Больше всего ресторанов за 2025 год открыла сеть MULTI COOK, обогнав "Галю Балувану". В частности известно о 40 открытиях за рубежом.

А вот бренд Zara может покинуть страну. Пока речь идет только о прекращении работы в Днепре. Работу магазинов в Одессе и Харькове затрудняют обстрелы. Это может стать предпосылкой того, что бренд выйдет и из этих украинских городов.