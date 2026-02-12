McDonald's у Буковелі: як не пропустити відкриття у 2026 році
- У 2026 році в Буковелі з'явиться новий McDonald's, будівництво якого розпочали 20 листопада 2025 року.
- Проєкт реалізує ТОВ "Буковель", що управляє будівництвом та контролює процес від створення бренду до інфраструктурних рішень, із метою залучення туристів до курорту.
Відкриття нового закладу мережі цього разу планують ближче до гір. Так, у 2026 році McDonald's з'явиться в Буковелі.
Коли та де відкриють новий фастфуд?
Про те, де з'явиться черговий ресторан McDonald's, йдеться на ресурсі "Forbes".
Так, новий заклад планують відкрити поблизу Буковелі у 2026 році. Така локація для нового ресторану – невипадкова. Очікується, що мережа фастфуду приверне увагу до курорту ще більше. Адже фанати цієї кухні матимуть ще один ресторан, куди зможуть зайти навіть на відпочинку.
Будівництво почали з 20 листопада 2025 року. Розташування – село Поляниця, що на Івано-Франківщині. Новий McDonald's буде одноповерховим та компактним.
Цікаво! Таке планування робить ресторан максимально адаптованим до потреб курорту. Відвідувачі зможуть швидко перекусити в улюбленій мережі та продовжити відпочинок за програмою курорту.
Над реалізацією проєкту працює ТОВ "Буковель", бенефіціарами якого є родина депутата Ігоря Палиці – син Захар та ексдружина Оксана.
Водночас зазначається, що "Буковель" за своїми повноваженнями управляє будівництвом та контролює процес від створення бренду до інфраструктурних рішень в регіоні.
Крім того, ідею збудувати McDonald's у Поляниці можна пов'язати із напливом туристів, що спостерігається там останнім часом.
Скільки ресторанів McDonald's є в Україні?
Загалом в Україні відкрили 120 фастфудів мережі, але 15 з них не працюють через міркування безпеки.
Як пишуть ФактиICTV, перший заклад в Україні відкрився в Києві ще 24 травня 1997 року. А за 2024 рік українські McDonald's відвідали понад 103 мільйони людей.
Що відомо про роботу популярних бізнесів в Україні?
Найбільше ресторанів за 2025 рік відкрила мережа MULTI COOK, обігнавши "Галю Балувану". Зокрема відомо про 40 відкриттів за кордоном.
А от бренд Zara може залишити країну. Поки йдеться лише про припинення роботи в Дніпрі. Роботу магазинів в Одесі та Харкові ускладнюють обстріли. Це може стати передумовою того, що бренд вийде і з цих українських міст.