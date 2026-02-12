McDonald's у Буковелі: як не пропустити відкриття у 2026 році

Відкриття нового закладу мережі цього разу планують ближче до гір. Так, у 2026 році McDonald's з'явиться в Буковелі.

Коли та де відкриють новий фастфуд?

Про те, де з'явиться черговий ресторан McDonald's, йдеться на ресурсі "Forbes".

Дивіться також "Підготовка" до перевірки податкової: власник мережі "Близенько" ліквідує компанію

Так, новий заклад планують відкрити поблизу Буковелі у 2026 році. Така локація для нового ресторану – невипадкова. Очікується, що мережа фастфуду приверне увагу до курорту ще більше. Адже фанати цієї кухні матимуть ще один ресторан, куди зможуть зайти навіть на відпочинку.

Будівництво почали з 20 листопада 2025 року. Розташування – село Поляниця, що на Івано-Франківщині. Новий McDonald's буде одноповерховим та компактним.

Цікаво! Таке планування робить ресторан максимально адаптованим до потреб курорту. Відвідувачі зможуть швидко перекусити в улюбленій мережі та продовжити відпочинок за програмою курорту.

Над реалізацією проєкту працює ТОВ "Буковель", бенефіціарами якого є родина депутата Ігоря Палиці – син Захар та ексдружина Оксана.

Водночас зазначається, що "Буковель" за своїми повноваженнями управляє будівництвом та контролює процес від створення бренду до інфраструктурних рішень в регіоні.

Крім того, ідею збудувати McDonald's у Поляниці можна пов'язати із напливом туристів, що спостерігається там останнім часом.

Скільки ресторанів McDonald's є в Україні?

Загалом в Україні відкрили 120 фастфудів мережі, але 15 з них не працюють через міркування безпеки.

Як пишуть ФактиICTV, перший заклад в Україні відкрився в Києві ще 24 травня 1997 року. А за 2024 рік українські McDonald's відвідали понад 103 мільйони людей.

Що відомо про роботу популярних бізнесів в Україні?

Найбільше ресторанів за 2025 рік відкрила мережа MULTI COOK, обігнавши "Галю Балувану". Зокрема відомо про 40 відкриттів за кордоном.

А от бренд Zara може залишити країну. Поки йдеться лише про припинення роботи в Дніпрі. Роботу магазинів в Одесі та Харкові ускладнюють обстріли. Це може стати передумовою того, що бренд вийде і з цих українських міст.